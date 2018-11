Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 22 de noviembre

1. Calviño declara tener en el banco 109.000 euros tras cobrar 2,5 millones de Bruselas. La declaración de bienes de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, publicada en el BOE el pasado septiembre, refleja que su patrimonio se compone de 109.227 euros en ahorros y 288.675 euros en inmuebles. La cantidad que tiene en el banco («depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otras imposiciones») contrasta con los elevados salarios públicos que ha percibido a lo largo de su carrera. Cuando Pedro Sánchez la llamó para la cartera de Economía, el pasado junio, Calviño llevaba doce años destinada en Bruselas como alto cargo de la Comisión Europea. En ese periodo ha cobrado en torno a 2,5 millones de euros. Fue enviada a Bruselas en septiembre de 2006 a propuesta del entonces ministro de Economía, Pedro Solbes.

2. La comunidad educativa teme que la nueva ley de Celaá acabe con la Religión. La asignatura de Religión está en el limbo. El anteproyecto presentado por el Gobierno para modificar la Lomce, más conocida como «Ley Wert» aprobada por los populares en 2013, ha generado preocupación en la comunidad educativa. Y es que aparte de atacar el castellano y a la concertada, no queda claro, al menos de momento, qué sucederá con la asignatura de Religión. La incertidumbre viene dada por la ausencia de la misma en el anteproyecto, lo que lleva a pensar en la intención de «devaluarla», tal como asegura Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas. O, peor aún, de iniciar el camino hacia su «eliminación». Así lo señala Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa). «El camino que se está siguiendo es el de la desaparición de la Religión, el Ministerio apuesta por una escuela única, pública y laica pese a que siempre han convivido sin problemas la pública con la concertada. Creo que es el peaje que el PSOE tiene que pagar por estar con Podemos. Jamás en la vida un partido socialista fue tan sectario con la Religión como hasta ahora».

3. May y Juncker logran avances de última hora en su larga reunión. La primera ministra británica Theresa May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hicieron «buenos progresos» en la reunión que celebraron ayer en Bruselas para preparar la decisiva cumbre del domingo en la que se pretende cerrar el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la UE. En las horas que faltan para esta reunión extraordinaria del Consejo Europeo, las negociaciones se han extendido para tratar de cerrar las vías de agua que han aparecido y que se suman a la inestabilidad de la situación política interna en Londres. La exigencia de España para dejar claro que debe intervenir decisivamente en cualquier decisión que afecte a Gibraltar es la más importante de esas complicaciones sobrevenidas, pero no la única. Hasta el punto que la canciller alemana Angela Merkel ya ha hecho saber que si no está claro que vaya a haber un acuerdo el domingo, está dispuesta a ignorar la reunión y no venir a Bruselas.

4. El presidente mete a Rufián y a Casado en el mismo saco tras los insultos de ERC. Los elevados decibelios que alcanzó ayer el Pleno del Congreso con un nuevo espectáculo del portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, a base de insultos al ministro de Exteriores, Josep Borrell, y desacatos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, concluyó con la expulsión del republicano del Hemiciclo, una presunta salivada de un diputado de ERC al ministro socialista y la intervención a distancia de un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que repartió culpas entre todos los allí presentes y horas más tarde las extendió al presidente del PP, Pablo Casado. El jefe del Ejecutivo envió primero un mensaje escrito sin una alusión directa a Rufián o ERC en el que reclamaba que «todos debemos pedir disculpas a la sociedad. Yo, como presidente del Gobierno y por tanto máximo responsable político de nuestro país, lo hago. Pido disculpas a la sociedad. Y conmino a sus señorías para que, si bien lo visto hoy en el Congreso no es la primera vez que sucede, sí sea la última».

5. Tragedia en Madrid: dos perros mataron primero a una madre y luego a la hija al intentar salvarla. Un trágico suceso sacudió ayer la tranquila localidad de Colmenar de Oreja (8.000 habitantes), a poco más de 40 kilómetros de la capital. Una mujer y su hija fueron halladas muertas después de que dos de sus perros las atacaran en su vivienda. Los animales, dogos de Burdeos, no se encuentran explicitados en el listado de ocho razas potencialmente peligrosas en el decreto estatal que los regula; pero sí reúnen las particularidades para ser catalogados como tales de manera genérica. La Guardia Civil estudia las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Fuentes del caso indicaron que en el patio de la vivienda unifamiliar, situada en el número 578 de la calle de Ibor, en la urbanización Balcón del Tajo Oeste, había cuatro canes. Dos atados (uno de ellos estaba enfermo) y los otros sueltos. Son estos últimos los que habrían mordido primero a la madre, Luisa Pozas, española de 57 años, que presentaba numerosas dentelladas por prácticamente todo el cuerpo. Su hija, Eva González Pozas, de 40, acudió al chalé a recoger a la madre para ir al trabajo. La había estado telefoneando pero no contestaba. Al entrar en la vivienda, se encontró con la espantosa escena y quiso ayudarla, pero los perros también se abalanzaron sobre ella. Hasta matarla.

6. Italia consigue frenar la caída de la Torre de Pisa. El tesoro de Pisa rejuvenece. El campanario de la catedral de Santa María Assunta es uno de los monumentos más famosos del mundo. La Torre de Pisa, símbolo de la ciudad toscana y uno de los monumentos más icónicos de Italia, se está enderezando poco a poco. Exactamente, cuatro centímetros en 17 años, gracias a los trabajos de consolidación de la torre que comenzaron en 1993. Seguramente no es una medida espectacular, pero desde luego sí muy notable y por encima de las expectativas de los técnicos, teniendo en cuenta que hasta ese año la inclinación de la torre se acentuaba cada vez más. Se llegó a doblar la velocidad de su caída después de los años treinta. «En 1990 la inclinación crecía 1,5 milímetros cada 12 meses», explica al «Corriere» el prestigioso arqueólogo e historiador del arte Salvatore Settis, que preside el Comité de vigilancia de la torre.