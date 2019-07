Las seis noticias que debes conocer de este martes 2 de julio

1. La alemana Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y Borrell, alto representante de Política Exterior. Además, la francesa Christine Lagarde dejará de ser directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ser la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y el belga Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Estos son los nombramientos que han acordado este martes los líderes europeos, según ha anunciado el todavía presidente del Consejo, Donald Tusk. Queda pendiente todavía el nombramiento del presidente del Parlamento Europeo.

2. López Miras no consigue ser investido en Murcia por el voto en contra de Vox. El candidato del PP al Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, no ha conseguido el apoyo del Parlamento regional para ser investido presidente por el voto en contra de los cuatro diputados de Vox. López Miras ha recibido el apoyo de los 16 diputados de su grupo y los 6 de Ciudadanos, con lo que se ha quedado a un voto de los 23 que requiere la mayoría absoluta de la Cámara. Esa circunstancia obliga a una nueva convocatoria de votación para las 19.30 horas de este jueves, en la que podría ser proclamado presidente para esta décima legislatura si obtiene ya, en esa ocasión, mayoría simple.

3. El Tribunal Constitucional avala la aplicación del artículo 155 en Cataluña. El Tribunal Constitucional ha avalado este martes la aplicación del artículo 155 en Cataluña, una actuación inédita en la democracia española con la que fue destituido el Govern de Carles Puigdemont tras la declaración unilateral de independencia del 2017. Con una decisión unánime, el tribunal garante establece que la aplicación de ese mecanismo por el Gobierno de Mariano Rajoy fue constitucional. Los magistrados han rechazado en dos sentencias los recursos presentados por más de 50 diputados de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y por el propio Parlamento catalán. El TC solo les da la razón en un aspecto menor, sobre la regla que privaba de efectos a la publicación oficial de disposiciones sin autorización del Gobierno, un aspecto impugnado.

4. Al menos 14 muertos por un incendio en un submarino ruso. El Mar de Bárents vuelve a ser escenario de la tragedia de un submarino ruso y trae al recuerdo el desastre del «Kursk», llevado recientemente a la pantalla por el danés Thomas Vinterberg. Un total de 14 marineros, según reconoce el Ministerio de Defensa ruso, perecieron ayer lunes a causa del incendio que se declaró en el interior del sumergible de investigación AS-12 de la Marina rusa. La embarcación, de tamaño más bien reducido aunque mucho mayor que un batiscafo, está diseñada para navegar a grandes profundidades y se encontraba en el Mar de Bárents en aguas territoriales rusas.

5. Albert Rivera rechaza una nueva reunión con Pedro Sánchez: «Yo no pierdo el tiempo». Rivera quiere que el balón eche a rodar y comience de una vez por todas la actividad parlamentaria. El presidente de Ciudadanos (Cs) quiere demostrar cómo su partido es capaz de desempeñar una labor de oposición «leal y con sentido de Estado», muy diferente a la que venían realizando PP y PSOE durante los cuarenta años de vigencia del bipartidismo. Pero para ello es preciso que se forme gobierno y por ello no le ha sentado bien recibir hoy la noticia de que no habrá votación de investidura hasta el próximo 23 de julio. «Yo no pierdo el tiempo», ha sentenciado. El líder de Ciudadanos se niega a acudir a Moncloa para reunirse con Sánchez y desdeña mantener una nueva conversación con el líder socialista. «No tengo nada más que hablar de las tres veces que he hablado con Sánchez», ha manifestado Rivera. «Cuando uno tiene que formar gobierno, se sienta con sus socios y forma gobierno, no con la oposición», ha resumido.

6. Récord histórico de afiliación en junio, que alcanza los 19,5 millones, aunque el paro cae a menor ritmo. Este es el mejor dato de la serie histórica desde que se tienen registros, según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo. En este mes, el sistema ha sumado 75.584 trabajadores y trabajadoras (0,39%); y 510.707 en los últimos 12 meses (2,69%). Hasta este mes de junio, el dato de mayor afiliación databa de julio de 2007, en punto culmen de la burbuja, con 19.493.050 afiliados. Es decir, 24.647 personas menos que el pasado mes. Por otra parte, el desempleo ha disminuido en 63.805 personas en el mes de junio hasta situarse en 3.015.686 personas, la cifra más baja desde noviembre de 2008. Sin embargo, se trata del menor ritmo de caída del paro desde junio de 2011 (67.858 personas).