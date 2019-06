Estas son las seis noticias que deber saber de este viernes 14 de junio

1. Los comunes avalan el acuerdo de Colau con el PSC y el apoyo de Valls en la investidura. Los inscritos a los comunes no han fallado a Ada Colau y han avalado con el 71,43% de los votos la opción que ella misma defendía para seguir siendo la alcaldesa cuatro años más en el Ayuntamiento de Barcelona con el apoyo del PSC y de Manuel Valls. Los resultados de la votación interna han constatado que el 28,57% estaba a favor del pacto con Ernest Maragall para que él fuera el próximo alcalde. La votación, que ha durado 29 horas, ha contado con una participación del 40,42% del censo, registrado y verificado por BComú. La opción favorable al PSC ha recibido 2.887 votos, mietnras que la que prefería a los republicanos ha conseguido 1.155 votos.

2. El Supremo rechaza que Junqueras salga de la cárcel para jurar como eurodiputado. El tribunal del «procés» ha rechazado este viernes que el exvicepresidente de la Generalitat salga de prisión para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC), un acto previsto para el próximo lunes en el Congreso de los Diputados como paso previo a la obtención del acta de eurodiputado. El tribunal toma esta decisión con el informe favorable de la Fiscalía, que había pedido que se le denegara este permiso por las consecuencias procesales que la obtención del acta de parlamentario europeo pueden tener para el juicio del «procés», pendiente ya solo de sentencia. Los magistrados consideran que permitir que Junqueras se convierta en eurodiputado, y para ello se desplace a Bruselas tras jurar ante la JEC, pondría «en un irreversible peligro los fines del proceso», pues implicaría «la pérdida del control jurisdiccional sobre la medida cautelar que le afecta y ello desde el instante mismo en que el acusado abandonara el territorio español».

3. EE.UU. publica un vídeo en el que «fuerzas iraníes recuperan una mina sin explotar» de un petrolero. El país norteamericano ha querido respaldar su acusación de sabotaje a Irán con la difusión de un vídeo en el que aparentemente, se puede observar una pequeña embarcación recuperando una mina sin explotar de un petrolero en el Golfo de Omán. El Mando Central de las Fuerzas Armadas norteamericanas asegura que se trata de miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní. «A las 4:10 p.m. hora local, un bote patrullero de clase Gashti del IRGC se acercó al M / T Kokuka Courageous y se observó y registró la eliminación de la mina lapa sin explotar del M / T Kokuka Courageous (vídeo adjunto)», señala el Mando en una crónica de los hechos publicada junto a las imágenes.

4. El Gobierno francés avisa a Ciudadanos de que los pactos con Vox no tienen cabida en la UE. La recién nombrada secretaria francesa de Asuntos Europeos (dependiente de Exteriores), Amélie Montchalin, consideró ayer en un encuentro con medios españoles en París que «la alianza con la extrema derecha como hemos visto en España no es una opción», aunque insiste en que no le corresponde ni a ella ni al Ejecutivo, sino al grupo Renew Europe, de marcar el perímetro y las líneas rojas en la próxima legislatura europea. Montchalin y El Elíseo van en la línea de un duro reportaje del vespertino francés «Le Monde» en el que destacaba en portada que «la estrategia del partido liberal Ciudadanos para esconder sus acuerdos, directos o indirectos, con la extrema derecha no engaña a nadie en España».

5. Confirman Chicungunya por mosquito tigre en tres islandeses que pasaron sus vacaciones en Alicante. Sanidad ha confirmado que una familia de Islandia integrada por tres miembros ha contraído la enfermedad vírica que transmite el mosquito tigre -la Chicungunya- cuando pasó sus vacaciones en la ciudad de Alicante en mayo. El caso índice es una mujer de 37 años que comenzó a notar los síntomas el 1 de junio y fue diagnosticada el pasado sábado, informa la Conselleria de Sanidad en un comunicado tras recibir la notificación del Ministerio este jueves, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

6. Encuentran la primera carta que informó del regreso de Colón tras descubrir América. El documento más antiguo que informa sobre el regreso de Cristobal Colón tras descubrir América acaba de ser encontrado por el Archivo de la Nobleza, dependiente del ministerio de Cultura, en sus trabajos de tratamiento técnico y digitalización del Archivo de los condes de Villagonzalo. «Nuestro muy alto, excelentísimo y poderoso principe Rey de Castilla, de Aragon de Sicilia, de Granada y nuestro muy amado principe hermano», se puede leer en portugués en el dorso de la carta fechada el 4 de marzo de 1493 y escrita por Juan II de Portugal a Fernando el Católico en donde se notifica por primera vez la gesta de Colón. Está escrita el mismo día que Colón arribó a Lisboa tras su aventura. «Sobre la venyda del almyrante de las Yndias», se lee en el dorso.