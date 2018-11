Pamplona aprueba la declaración que pide la abolición de la Monarquía Entre los votos a favor se encuentra el de quien fue pareja del etarra Javier Pérez Aldunate, condenado por intentar asesinar al Rey

Pablo Ojer

Pamplona se suma a las ciudades que piden la abolición de la Monarquía después de que este lunes se haya aprobado la declaración que Izquierda Unida está presentando en los distintos ayuntamientos donde tiene representación.

Además, en Pamplona se da la circunstancia de que una de las concejales que ha votado a favor de la declaración, la teniente de alcalde Patricia Perales, era la pareja del etarra Javier Pérez Aldunate cuando fue detenido y posteriormente condenado a 35 años de cárcel por intentar asesinar al Rey el año 2004 en Mallorca.

El voto de Perales ha sido imprescindible para que la moción de Izquierda Ezkerra saliera adelante. Y de esta forma, Pamplona ha pedido formalmente «la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía».

Declaración tipo

Además de la abolición de la monarquía, esta declaración pide la despenalización del delito de injurias al Rey, pide la convocatoria de un referéndum entre Monarquía y República; rechaza y condena «el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán, así como su justificación de la violencia por parte de los cuerpos policiales el 1 de octubre» y pide la investigación del Rey Juan Carlos a raíz de las grabaciones de Corinna.

La declaración ha salido adelante únicamente con los votos del cuatripartito que gobierna en la capital navarra, Bildu, Geroa Bai, Aranzadi-Podemos e Izquierda Unida. Entre los argumentos expresados para apoyar la declaración, además de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideraba una «expresión simbólica de la crítica política» la quema de fotos del Rey y de los sucesos de Cataluña en el 1 de octubre del año pasado, se ha argumentado también que la Monarquía fue instaurada por el franquismo.

«Pueril sainete»

Por el contrario, tanto UPN como el PSN votaron en contra de la declaración. El portavoz de los regionalistas, Fermín Alonso consideró «que aquí 14 concejales decidan y voten la abolición de la monarquía, el cambio del modelo de Estado, el artículo 1 de la Constitución, así a las bravas y en un divisorio 14 votos contra 13, no es otra cosa que un paso más en este pueril sainete en que quieren convertir la política municipal y en el que desde luego no solo no vamos a participar, sino al que nos vamos a oponer tajantemente».

Para los regionalistas, «Felipe VI, igual que Juan Carlos I hace más de 35 años, se puso al frente de este país, del Estado que constituimos todos los españoles y defendió la Constitución, que es lo mismo que defender la democracia, ante quienes intentaron saltársela, es decir, ante quienes pretendieron vulnerar los derechos de todos los españoles».

El socialista Eduardo Valls, por su parte, también rechazó la declaración de Izquierda Unida por «inoportuna» y porque no hacía más que «hacer el juego a Puigdemont y Torra» y que, lejos de abogar por el «diálogo y el acuerdo» no buscaba más que imponer la ruptura y alejar el consenso.