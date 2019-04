Campaña Electoral Otegi ofrece a Sánchez “un millón de votos” para construir un muro sanitario “contra el trifachito” Bildu celebra en Pamplona el Aberri Eguna (día de la Patria Vasca) junto con ERC y BNG

Pablo Ojer Pamplona Actualizado: 21/04/2019 15:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido este mediodía “un millón de votos” para tener algo que decir en la conformación del próximo gobierno que surja de las elecciones del próximo domingo. Y ya ha marcado su dirección, “no permitiremos, si está en nuestra mano, que haya un Gobierno de la extrema derecha en el Estado español. Somos un muro que tiene que impedir un gobierno de la extrema derecha y lo vamos a hacer”, ha afirmado en el cierre de la celebración del Aberri Eguna, día de la Patria Vasca, que en esta ocasión Bildu ha organizado en Pamplona.

Una simpatizante de ERC se emociona al escuchas las palabras de Junqueras - Pablo Ojer

En dicho acto, han tomado la palabra también miembros de ERC como Marta Vilalta o del BNG como Rubén Cela. Vilalta ha leído una carta de Oriol Junqueras en la que ha apuntado a la debilidad del Gobierno como razón de la violencia que se vive en Cataluña. “Quizá este estado no sea tan fuerte y la emprende a golpes aquí o allí”, ha afirmado Junqueras en la boca de Vilalta.

Pero el ‘muro sanitario’ que pretende Bildu, no les saldría gratis a los socialistas. “Vamos a ser un millón de personas para hacer frente a la derecha, para reivindicar la autodeterminación, para reivindicar la libertad de los presos políticos, y para reivindicar políticas sociales de progreso”.

Arnaldo Otegi con el dirigente de Bildu, Oskar Matute - Pablo Ojer

De hecho, Otegi ha hecho alarde de que sus votos provocaron el éxito de la moción de censura del pasado mes de junio. “Lo hicimos en Gazteiz (Vitoria) con Maroto, lo hicimos expulsando a Mariano Rajoy del Gobierno del Estado Español, Por lo tanto no tenemos nada que demostrar”, ha afirmado Arnaldo Otegi, “Ellos dicen que lo van a hacer, nosotros ya lo hemos hecho”. Porque no han faltado las críticas al PSOE y a Podemos. “Nosotros no damos espectáculos. Nosotros somos la izquierda que suma y multiplica, no somos la izquierda que divide”.

Otegi con el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón en la manifestación - Pablo Ojer

En la manifestación previa al acto de Bildu, no han faltado los gritos a favor de la independencia ni el apoyo a los presos etarras. Aunque habían intentado evitar la exhibición de pancartas por el acercamiento de los presos, éstas también han estado presentes. No en vano, no hay que olvidar que el último líder de los asesinos etarras, David Pla, se fotografió con una banderola de Bildu nada más salir de prisión el pasado jueves.