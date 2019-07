Las exigencias de Podemos aplazan 'sine die' el acuerdo sobre el próximo Gobierno de Navarra Los socialistas suspenden en el último momento la reunión prevista para esta mañana

Pablo Ojer @pabloojer Pamplona Actualizado: 18/07/2019 13:40h

La exigencia de consejerías, en plural, acordada ayer por la Comisión de Coordinación de Podemos Navarra en las negociaciones que se están desarrollando para pactar la estructura del próximo Gobierno de Navarra ha pillado por sorpresa a las demás fuerzas integradas en ese posible cuatripartito.

Por eso, en el último momento, el PSN ha decidido aplazar la reunión prevista para este mediodía en la que pretendían acordar la forma que iba a adoptar el Gobierno de Navarra que quiere presidir María Chivite. Y es un aplazamiento que, por el momento, no tiene fecha de reanudación.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, no sólo no ha matizado sus exigencias, sino que ha justificado que la formación morada, con solo 2 de los 50 parlamentarios que tiene el Parlamento de Navarra, pida más de una consejería. «Es lógico hablar en plural porque Podemos quiere incidir en las políticas de este Gobierno».

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha querido quitar hierro al aplazamiento. «En el seno del grupo hay un diálogo fluido», ha afirmado, «y como se han hecho una serie de solicitudes, hemos considerado darnos más tiempo para estudiarlas». Incluso ha asegurado que «es lícito que cualquier grupo solicite ciertas cosas». Por eso considera que «ni nos ha sorprendido ni no nos ha sorprendido».

Sin embargo, la representante de Izquierda Ezkerra sí ha insinuado su sorpresa e, incluso malestar porque la petición de Podemos se hiciera mediante comunicado de prensa. Preguntada por las exigencias de su formación en las negociaciones sobre el nuevo Gobierno, Marisa de Simón ha asegurado que «para nosotros es fundamental el programa, o es fundamental entrar o no en el Gobierno». Pero en clara alusión a la forma de anunciar las exigencias de Podemos, De Simón, ha asegurado que «en cualquier caso, si tenemos algo que decir al respecto, no lo haremos vía prensa, sino en los órganos correspondientes». De esta forma, ha evidenciado que, quizá, el diálogo en el seno del grupo no es tan «fluida» como pretende dibujar Ramón Alzórriz.

Minoría parlamentaria

Ese Gobierno que pretenden configurar los socialistas con nacionalistas y partidos de izquierdas tendría el apoyo de 23 de los 50 parlamentarios. Es decir, ni tan siquiera tendría mayoría parlamentaria. Y de los 23 parlamentarios, el PSN con 11 y Geroa Bai con 9 copan el 87% de los escaños. Podemos, con el 8,7% de ese Gobierno o el 4% de los escaños parlamentarios, pretende hacerse con más de una consejería.

El tensionamiento de la cuerda que pretende Podemos Navarra coincide con los obstáculos que pone Pablo Iglesias para alcanzar un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y la ruptura de las negociaciones entre socialistas y podemitas en La Rioja.