El Niño de Elche: «Mi batalla es que el flamenco se entienda más allá del cante» El cantaor dirige la quinta edición del festival con una programación transgresora que incluye artistas como La Chiriguita del Selu y Los Planetas

Hoy arranca en el Fernán Gómez la quinta edición del Festival Flamenco Madrid. Comisariada por el cantaor Francisco Contreras, El Niño de Elche, la cita quiere proponer, en sus propias palabras, «una pequeña muestra de las posibilidades que ofrece el funcionamiento de lo flamenco no solamente del que entendemos como clásico, sino recogiendo todo eso que como fenómeno es capaz de generar». Un festival que amplía sus fronteras a salas como Casa Patas, Cardamomo o Bogui Jazz y reúne más de 40 espectáculos.

-Debuta como comisario del Festiva

-Mi batalla siempre ha sido que se entienda el flamenco más allá del cante, el toque y el baile, que es una mirada totalmente sesgada y que, cuando los festivales se encierran ahí, no están siendo sensibles a la realidad que el flamenco ha vivido durante casi toda su historia. Mi cometido no es tanto revolucionar ni evolucionar un festival, sino que esté conectado con lo que se está haciendo hoy en día en el mundo de lo flamenco. Me interesa lo radical como tradición y el choque como encuentro fructífero.

-Da mucha importancia al cante, toque y baile pero no descuida otras propuestas como la de Refree con Isaki Lacuesta, la de Los Planetas o la de La Chirigota del Selu.

-Sí, para mí son propuestas totalmente centradas en el flamenco. Que siga siendo sorpresa que La Chirigota del Selu esté en un festival flamenco me sorprende mucho. No sólo introducen estilos flamencos en sus espectáculos, sino que toda la concepción de la chirigota como estética y como práctica artística tiene una relación profunda con el flamenco... Obviamente es flamenco, como podían ser las sevillanas o la copla. O todo el trabajo de Los Planetas, que se han basado en muchos de sus discos sobre palos del flamenco y que puedes reconocer muchos de ellos y sus temáticas. Lo mismo Refree y su espectáculo con el cineasta Isaki Lacuesta, que creará un fondo visual a tiempo real con las imágenes de su película «Entre dos aguas».

-Qué citas destacaría?

-Te diría muchas: José de la Tomasa, El Falo, Mario y Javier Más con su homenaje a Manolo de Huelva y Javier Molina, Raúl Cantizano con su guitarra preparada, El Cabrero, Pedro Soler y Beñat Achiari o las que ya hemos citado. Entendía que estamos en un festival de capital, de teatro, que es un concepto bastante diferente a un festival de otra índole, y que hay un montón de artistas que sería impensable que no estuviesen no solamente por la parte de los periféricos, por entendernos así, sino por la de los radicales.

-También han programado actividades paralelas como el ciclo de cine en el que destaca «Aguaespejo granadino», de José Val del Omar.

-Sí, otro de los delirios es que Val del Omar no sea reivindicado en el mundo del flamenco. Era un músico magnífico, un cineasta espectacular, un poeta excelso, un pensador que trabajaba ya con esa forma de experimentar que hoy en día hacemos algunos. Más que un ciclo de cine es una invitación a películas que creo debían estar por justicia poética en el festival, como «Amo que te amen», de Gonzalo García Pelayo, o «Sacromonte, los sabios de la tribu», de Chus Gutiérrez.

-Detecto muchas influencias de su «Antología del cante flamenco heterodoxo» (2018) en la programación.

-Así es. La colaboración con el festival tiene mucho que ver con ese proceso, es parte del «work in progress» de la antología. Para mí era un trabajo necesario, aunque para el mundo del flamenco no creo que haya nada necesario (risas).