Conciertos en las calles de Madrid para despedir el año con buen ritmo

La música navideña callejera, que ha invadido toda la ciudad con el ciclo «Música en las Plazas» desde el concierto inaugural del Orfeón Vasco de Madrid en la Plaza de Oriente el pasado día 23, vuelve hoy con el espectáculo flamenco «Navidad Cantaora» de Alicia Gil y Eva Mengibar, que presentarán cante, baile y toque que respiran la gracia y el arte sevillano recreando una escena típica de los antiguos corrales de Triana en la Plaza de la Villa (17 horas).

En el mismo lugar, la Creativa Junior Big Band , una consolidada formación compuesta por 25 integrantes de edades comprendidas entre 9 y 18 años, ofrecerá a las 20.30 horas un concierto especial rebosante del espíritu festivo de estas fechas, en el que toda la familia podrá disfrutar con clásicos de todos los tiempos como «Feeling Good», «Respect», villancicos como «Santa Claus is coming to town» y «Noche de Paz», o el imprescindible «All I want for Christmas is you» de Mariah Carey.

Mañana, Día de los Santos Inocentes, los hermanos DJ’s Yayo V y Eloi Vázquez llevarán a la Plaza del Conde de Barajas el espectáculo «El Cuerpo del Disco» (13 horas), una fiesta que ha ayudado a traer al presente madrileño la fiebre del baile y el fervor por la música disco, pero con un toque navideño especial para la ocasión. También acudirá al mismo lugar la formación Black Light Gospel Choir (20.30 horas), que dirigida por Rebeca Rods, presentará versiones de clásicos de la cultura popular llevados al terreno de la música espiritual.

Al día siguiente, la plaza acogerá los conciertos del Coro Magerit (13 horas), que ofrecerá un espectáculo coral navideño que combina el repertorio más esperado por todos los públicos en esta fechas con planteamientos más innovadores. A las 20.30 horas será el turno de la cantante Sheila Blanco, que estará acompañada en formato cuarteto por tres grandes músicos de la escena jazzística nacional.

Los distritos cantan

Tras el parón de Nochebuena y Navidad , ayer volvieron las actuaciones del ciclo «Los distritos cantan» en la Galería de Cristal (Palacio de Cibeles), que cada día ofrecerá dos conciertos a partir de las 19 horas. Hoy será el turno del Coro Galileo y la Coral El Capricho. Mañana cantará la Coral Polifónica Ntra. Sra. de Moratalaz, a la que le seguirá la Coral Maestro Barbieri. Al día siguiente se podrán escuchar los cantos del Coro Magerit y la Alianza Coral Madrileña. Despedirán el año la Coral Jesús Obrero y la Coral Miguel Hernández. Tras otro pequeño parón, el 2 de enero el ciclo se reactiva con el Coro Oro Viejo y la Coral Amadeo Vives. El día siguiente pondrán la música el Coro Amar y el Coro Vallekanta. El broche final lo pondrán, el 4 de enero, los cantos del Coro de Arquitectos de Madrid y de la Coral San Viator.

El flamenco ofrecerá espectáculos fuera de los ciclos municipales, que sólo podrán verse este fin de semana, como el Rafita de Madrid y su Zambomba Flamenca en el auditorio del Centro Cultural El Pozo (mañana 20 horas), o la obra «Flamenco Kids» en el Teatro Flamenco de Madrid (calle Pez, 10) los días 28 y 29 (12.30 horas).

Más temas:

Navidad

Flamenco

Música

Gospel

Espectáculos