Café Quijano: «Una campaña electoral en la que no se hable de Cultura es un fracaso» El grupo presenta este jueves en La Riviera su nuevo disco, «La vida no es lalalá»

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 10/10/2019 00:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los multi-nominados a los premios Latin Grammy, Café Quijano, presentan este jueves en La Riviera (21h) su nuevo trabajo, un álbum de pop titulado «La vida no es La La La», que combinarán con los intensos boleros que les famosos. Desde los hits «Nada de nada», «La Taberna del Budha», «La Lola», «Tequila» y «Desde Brasil» hasta sus recientes éxitos «Perdonarme» y «Mina», pasando por «Me enamoras con todo» y «Robarle tiempo al tiempo», el nuevo Show de Café Quijano despliega cerca de dos horas de historia viva del pop latino.

Acaban de lanzar un single con Colectivo Panamera, ¿cómo surgió esta alianza, y qué se propusieron hacer juntos?

Conocíamos a Colectivo Panamera y además compartimos sello discográfico ( Warner ). Es un grupo joven, fresco con identidad y un mensaje positivo en el cual nos gusta participar. El tipo de público al que se dirigen es sin duda ser común al nuestro, amplio y variado.

Se han unido a músicos de diferentes estilos y generaciones, ¿con quién les gustaría hacer una próxima colaboración?

Café Quijano siempre ha estado abierto a diferentes estilos musicales, nos gusta la variedad y las diferencias, todo aquello que pueda aportar a una evolución como una forma de desarrollo a nivel cultural y profesional. Todo aquel elemento enriquecedor al grupo sería bienvenido.

«La Lola» ha cumplido veinte años, ¿verdad? ¿Cómo han visto el crecimiento de “la niña” durante este tiempo? ¿Cómo es su local la lola de león?

Podríamos decir que el crecimiento de la Lola ha sido directamente proporcional al crecimiento del grupo. Nos ha acompañado hasta ahora y deseamos que lo siga haciendo durante muchos años más. Si la «Lola» es el contenido, el local «La Lola» es el continente, es el espacio físico donde se originó y que mantiene viva su esencia hoy en día.

¿Saben ya cómo quieren que sea su próximo disco?

Sin duda será un paso más en nuestra evolución profesional. Seguro que nos aportará, como han hecho los anteriores, y será creado del mismo modo con todo el esfuerzo, ilusión y amor hacia nuestros seguidores, esperemos que les guste.

Han estado nominados a los Grammy Latinos varias veces, pero si no me equivoco nunca han logrado llevárselo, ¿se ha quedado una espinita clavada por no haberlo conseguido?

Solo participar en este reconocimiento para nosotros ha sido un verdadero orgullo. Debemos apuntar que nuestro mejor premio es el público, que llenan cada uno de nuestros conciertos allá donde vamos.

En su último disco hay reguetón, ¿han visto que el mundo del ha protestado contra los Grammy Latinos por su escasa presencia en las nominaciones? ¿Creen que aún hay muchos prejuicios contra esta música?

Sí, estamos al tanto de este tema. Creemos que nuestra labor en la música es todo aquello que hemos hecho durante toda nuestra carrera, que no es otra cosa que crear, grabar, promocionar y tocar música. Respetamos todo tipo de gustos y opiniones sobre estilos musicales al igual que a nuestros compañeros de profesión independiente de su estilo.

Este año la ciudad de León hizo un homenaje a su padre, Papá Quijano, ¿cómo se vivió ese momento en la familia?

Todo un orgullo, sin duda un justo reconocimiento a todo un ejemplo de pasión por la música, la enseñanza y amor a la cultura, que ha sabido proyectar tanto en nosotros como en cada uno de sus miles de alumnos. ¡Gracias papa!

Además de amor por eso, por la familia, ¿qué ha sido lo más importante para mantener unido Café Quijano todo este tiempo?

Mucho sentido del humor, ¡y del amor! jajaja

¿Qué tal se llevan con las redes sociales?

Nos llevamos bien con el mundo digital en general. Las transiciones en cuanto al cambio de formatos siempre han tenido un tiempo de aterrizaje. Las redes sociales se han convertido en una herramienta imprescindible tanto para promocionar nuestros trabajos como para interactuar con nuestros fans. Nos ha sorprendido llenar grandes aforos con un solo “post” anunciando un concierto en Facebook, Instagram o Twitter.

Creo que a pesar del auge de estas redes, siguen considerando que la televisión es el medio de comunicación por excelencia. ¿Qué relación han tenido con ella en los últimos años? tengo la sensación de que antes salían más, ¿no?

Hoy en día los medios de comunicación se han diversificado de tal modo que la tv ha dejado de ser un medio exclusivo, pero sin duda pensamos que sigue siendo una herramienta fundamental que nos permite llegar al hogar de un amplio sector de nuestros seguidores. De hecho, recientemente en la promoción de nuestro último álbum “La Vida no es lalalá” hemos participado en diferentes programas de televisión.

¿Creen que se hablará mucho de cultura en esta campaña electoral?

La cultura es tan fundamental para el desarrollo y crecimiento de una sociedad que de no tenerse en cuenta supondría el fracaso de cualquier campaña electoral.

Los tres son muy madridistas, ¿verdad? ¿Cómo están viendo la era post-Cristiano?

Sin duda el Real Madrid es más que un jugador. Aparte de su pasado hay que tener en cuenta su presente y la función que cada uno de los jugadores cumple en el equipo. Es todo un engranaje donde cada uno tiene una labor fundamental para lograr el éxito. Por supuesto es de reconocer lo que Cristiano supone en el equipo del que forme parte, como jugador y profesional de élite. Pero sin olvidar que el Madrid también sigue siendo algo más que la suma de sus jugadores. El Madrid, como todos los equipos, es fuerza y esfuerzo, lucha, motivación y sobre todo un sentimiento de identidad para sus seguidores.