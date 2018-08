Twitter Se busca a Kiki, el peluche perdido de un niño que ha desatado la solidaridad en Twitter Un padre busca ayuda en Twitter para encontrar el muñeco favorito de su hijo

Kiki es un peluche de una gallina que ha conseguido desatar la locura en Twitter. Sin embargo, no es un muñeco cualquiera, Kiki es el peluche de Manuel, de 22 meses, desde que tenía dos días de vida. Fue un regalo de una compañera de trabajo del padre. La pobre gallina se perdió y Sergio, padre del pequeño, se ha propuesto no parar hasta conseguir encontrarlo.

Fue el sábado cuando se produjo la desaparición de Kiki. «Salimos a dar un paseo el sábado por la mañana con Manuel en el carro y su peluche Kiki y cuando llegamos a casa, Kiki ya no estaba», relata Sergio, un enfermero de Villaverde Alto que, tras perder su hijo su muñeco favorito, no dudó en ponerse manos a la obra.

«Se me ocurrió la brillante idea de ponerlo en las redes sociales y mira la que se ha liado... No me esperaba todo esto ni por asomo», cuenta a ABC con incredulidad. Y no es para menos. Su publicación en Twitter ha sobrepasado ya nuestras fronteras y ha conseguido más de 6.000 retuits. «Me han llegado miles de mensajes de todos los sitios del mundo: de Estados Unidos, de la zona de Miami, Centroamérica, América del Sur, Costa Rica, Francia, Alemania, Italia, una mujer de Nueva Zelanda...». Es así que muchas de las personas que escriben a Manuel le aseguran contar con su ayuda y su propósito de buscar algún peluche parecido. «Yo lo puse en Twitter para que lo vieran mis compañeros, a ver si me echaban un cable. Y me he encontrado con gente que no he visto en mi vida y que se pone a buscar un muñeco hasta por Google. Aún no me lo creo. ¿Qué vínculo tengo yo con esa persona para que haga esto?», se pregunta Sergio, emocionado.

Pido ayuda es un tweet serio 😔😔 os presento a kiki, es el peluche inseparable de mi enano y lo ha perdido 😔😔 necesito encontrar otro igual para poder dárselo, agradecería RT por si alguien sabe donde lo venden (cualquier parte) lo he buscado por internet y no hay manera 😭 pic.twitter.com/iHtzw9EfwL — Sergio 😁🤣 (@sergiobaster1) 25 de agosto de 2018

No solo todas esas personas han dedicado unos minutos a la historia del peluche Kiki, sino que también la empresa Juguetes Famosa o la misma Guardia Civil, han tomado cartas en el asunto. Por su parte, la empresa de juguetes se ha ofrecido hasta a fabricar una nueva Kiki, ya que el muñeco se encuentra descatalogado, mientras que la Guardia Civil se une a la búsqueda de Kiki con su retuit.

Pues si podemos hacer algo para devolver a Kiki junto al pequeño Manuel podremos demostrar el poder y la utilidad de Twitter

🙂🙂🙂



A buscar todos, #picofollowershttps://t.co/47kBZWenkj — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 28 de agosto de 2018

A pesar de toda la repercusión que está teniendo la desaparición del peluche, Sergio seguirá indagando por el barrio o por internet. «Tengo esperanzas de encontrar a Kiki, yo creo que es lo último que se pierde. Y, de todas formas, voy a seguir buscándolo hasta debajo de las piedras».

De toda esta experiencia que está viviendo, «ha habido cosas muy buenas y cosas muy, muy malas». En cuanto a lo negativo, dice que lo peor que le pasó fue que le mandaron un mensaje en el que le pedían una foto desnuda de su hijo. «También me han acusado de mal padre, de querer aprovecharme de mi hijo». A los comentarios maliciosos, él contesta con respeto: «Intento, en la medida de lo posible no entrar al trapo. Muchas veces escribo un texto y luego lo tengo que borrar porque me digo: 'mira Sergio, mejor esto no lo pongas porque puede ser peor».

Él jamás se esperaba tanta implicación. «Lo puse el sábado por la noche y al acostarme tenía 40 retuits. Cuando desperté tenía miles. Y aquello empezó a subir y subir». «Es espectacular», reitera. «No me esperaba esto y menos de una red social».

Su pequeño se ha quedado algo más conforme cuando al preguntar por su peluche, su padre le dijo que Kiki se había ido de vacaciones pero que volverá pronto a casa. Aún así, cada vez que el niño se va a la cama, pregunta: «¿Y Kiki?». A Sergio se le parte el alma cada vez que Manuel echa de menos su gallina, pero es optimista. «Seguro que lo encontramos, yo confío en que sí». Además, va a aprovechar toda esta solidaridad, tanto de Twitter como de los medios, dice, para «guardar todas estas noticias para que, cuando Manuel sea mayor, aprenda que buenas personas hay en todo el mundo».