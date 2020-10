Cumplen el criterio inicial de Illa por 100.000 habitantes Todas las ciudades confinadas, menos Parla, están ya por debajo de 500 casos La Comunidad trabaja en una nueva orden, basada en zonas de salud y para después de la alarma, y aplicará «la prudencia» en el puente de noviembre

El bandazo inopinado del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre su propio criterio para confinar Madrid en cuanto a tasa de incidencia acumulada en los últimos catorce días ha condenado a ocho de las nueve grandes ciudades afectadas a seguir «cerradas» hasta que caduque el actual estado de alarma. Una decisión «ad hoc» para la región que desde el Ejecutivo autonómico tildan de arbitraria, inexplicable y política. Las cifras que maneja la Consejería de Sanidad, a fecha de 13 de octubre, revelan un panorama que, si Illa no hubiera cambiado los 500 casos por 100.000 habitantes a 200, dejarían libres a la capital y siete localidades satélite. Todo ello, además, estando aún vigente (porque no hay una posterior que la contradiga) la orden firmada por el propio ministro el 30 de septiembre y que especificaba esa primera ratio. Un indicador que fue confirmado (y en el que se basaba también) el decreto por el que el Consejo de Ministros obligaba a esta medida extrema, frente a las restricciones por zonas básicas sanitarias (los barrios, según la distribución de los centros de salud con más contagiados) que plantea Isabel Díaz Ayuso.

Los datos del Ministerio de Sanidad también dejan negro sobre blanco que la Comunidad de Madrid en su conjunto ya está por debajo de la horquilla inicial. Ya solo queda una, Parla, por encima del umbral. Madrid capital presenta una tasa de 460 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Fuenlabrada (455), Getafe (455), Alcorcón (409), Alcobendas (399), Móstoles (377), Leganés (401) y Torrejón de Ardoz (364) también han logrado descender por debajo del umbral. Parla, el «farolillo rojo», está en 661.

Bajando al detalle, dentro de Madrid capital, tan solo continúan por encima de una tasa de 500 los distritos de Puente de Vallecas (623), Villaverde (615), Usera (550), Tetuán (513) y Moratalaz (508). En Barajas, con la mejor situación, la ratio está en 288.

De este modo, ninguna de las ciudades confinadas (ni tampoco ningún distrito) se encuentra aún al nivel de los 200 casos que exige ahora Pedro Sánchez. Illa anunció ayer que no pedirá, tras las dos primeras semanas, la prórroga a la alarma en el Congreso de los Diputados, consciente de que el Ejecutivo central no conseguirá los apoyos suficientes o, al menos, no estaría clara la posición de Cs, que pese a ser una de las mitades del Gobierno regional no está conforme con la postura de Ayuso.

Precisamente, ayer, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, líder de los «naranjas» en Madrid, puso el listón aún más alto, al señalar que el Gobierno de Madrid tiene como objetivo alcanzar la cifra de 25 casos por 100.000 habitantes, para ser considerado zona verde según los baremos de la Unión Europea. Esta meta la fija de cara a las navidades y con el objetivo de poder salvar, al menos, la campaña turística y comercial de esa época del año.

En todo caso, adelantó que la Consejería de Sanidad ya está trabajando en una nueva orden con restricciones que se podrán en marcha cuando decaiga el estado de alarma. Esa orden se basa de nuevo en las zona básicas de salud, y también quiere incorporar un tratamiento específico para los distritos madrileños con más de 100.000 habitantes. Lo que no está claro es que los madrileños puedan salir de la Comunidad el próximo puente del 1 de noviembre: el principio a aplicar será «la prudencia», dijo Aguado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, denunciaron el martes la «arbitrariedad» en las decisiones del ministerio y pidieron argumentos homogéneos para todas las comunidades.

El Ministerio de Sanidad cuestiona los datos del rápido descenso en la Comunidad de Madrid. Reprocha al Gobierno regional excesivos retrasos en las notificaciones: los nuevos positivos son incluidos posteriormente al cálculo diario de la tasa.

Al margen del número de casos, otros indicadores muestran la mejoría en la Comunidad de Madrid: la ocupación de camas de hospital y de unidades de cuidados intensivos también ha descendido, aunque sigue por encima del umbral fijado por Sanidad: un 35% de camas UCI. El dato del 13 de octubre la situaba en el 38,2 por ciento.

La positividad está todavía más lejos del umbral del 10% fijado en la orden del 30 de septiembre. Actualmente el número de test con resultado positivo es del 17,9%, ligeramente inferior que hace dos semanas, cuando se superaba el 20%.

