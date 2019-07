De terraceo veraniego por Madrid

1. Hotel Fénix

El Hotel Fénix de Gran Meliá puede presumir de ser el único de la capital en alojar a la mítica banda de Liverpool en su paso por Madrid en el año 1965. Ahora, The Beatles vuelven a tomar protagonismo en el hotel madrileño con las tardes de los «Beatles, The Roof int he Sky Bar». Cada jueves de la temporada, música en vivo y cócteles inspirados en canciones de referencia como «Here Comes the Sun» o «Let it Be», diseñados por Javier de las Muelas, ponen el ritmo y el acento a las tardes de Madrid desde la terraza Sky Bar para celebrar el cincuenta aniversario del famoso último concierto en la azotea de The Beatles. Con capacidad para cuarenta personas, la exclusiva terraza situada en la última planta, se convierte este año en todo un «place-to-be» con una programación de día durante todo el verano.

Calle de Hermosilla, 2

2. Casamontes

El cocinero Dani Montes y su socio Ángel Cusati sorprenden con una carta nueva solo para terraza y barra con el tapeo más divertido de Las Tablas. En esta tranquila calle con grandes aceras han encontrado el lugar perfecto para una terraza en la que poder dar buena cuenta de Dumpligs de langostino y su jugazo o Gyozas fritas salvajes para los que busquen sabores internacionales; Alitas «on fire» para los más valientes; Salmorejo vice con mojama de atún para los sureños; Burguer tar-tar para los crudívoros; o sus ya famosas Pipas de mar, unos mejillones con los que trasladarse directos a las playas gallegas y mojar pan en su salsa hasta el infinito.

Paseo Tierra de Melide, 27

3. Colósimo

Otra de las novedades del Barrio de Salamanca es el sabroso proyecto de dos jóvenes hermanos gaditanos, Ricardo y Manuel Romero, que tras formarse en interesantes fogones, acaban de comenzar esta andadura en solitario y conquistan con recetas como: Ensaladilla, Verduras con langostinos, Chipirones rellenos, Tortilla de patatas, platos sencillos y conocidos pero que al probarlos, lo primero en lo que uno piensa es en el gran trabajo que hay detrás y lo bien ejecutados que están. Para disfrutarlos, a techo, el mítico local de copas del que mantiene el nombre; y al aire libre, una gran terraza en plena Ortega y Gasset.

Ortega y Gasset, 67

4. Teatro Kapital

Su terraza reúne música, show, arte y diversión, y se suma a los puntos de encuentro que han recibido a las estrellas; artistas y famosos que buscan disfrutar en un espacio exclusivo de la música, los espectáculos y la una coctelería de Kapital, todo ello en el Triángulo del Arte o Triángulo de Oro de Madrid, entre el Museo Thyssen Bornemisza, el Museo del Prado y el Museo de arte contemporáneo Reina Sofía.

Calle de Atocha, 125

5. Bowl Bar

Luis Muñoz de Luna, Mario Scheffer y Gon Hierro llevan unos meses destacando con este «moderno e instagrameable» concepto de comer todo en un bol, y lo único que les faltaba eran las altas temperaturas y una coqueta terraza para redondear su apuesta. Durante todo el año cuentan con una mesa para los que prefieran comer al fresquito, pero en estas fechas, amplían ese espacio. Una zona ideal para disfrutar de sus zumos naturales y «Smoothie Bowls» y una sección de completos «Bowl Brunches», además de sus platos estrella para comer y cenar, como las Croquetas a nuestra bowlera, el curioso Bowl de tortilla, Steak Bowl tartar con helado de mostaza, el exótico Nabemono de cangrejo y trufa, y para terminar la imprescindible tarta de queso al horno.

Quintana, 28