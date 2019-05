ELECCIONES AUTONÓMICAS Isa Serra: «Uno de los peores recuerdos de mi infancia fueron los atentados del 11-M» La candidata de Madrid en Pie a presidir la Comunidad de Madrid responde al cuestionario de ABC

Seguir Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 24/05/2019 11:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Isa Serra, la candidata de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie a presidir la Comunidad de Madrid, responde al cuestionario de ABC.

¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeña?

Quería ser periodista.

¿Estudió en un colegio público, concertado o privado? ¿Cuál? ¿Dónde cree que están los mejores docentes? ¿Por qué?

Estudié los primeros años en la Escuela Libre Micael y luego en el IES Fortuny. ¿Dónde están los mejores docentes? Creo que ese planteamiento vale en función de si han conseguido una plaza pública, ese es un criterio para garantizar que son buenos profesores, pero por otro lado, en la educación pública están precarizados por las políticas que ha habido en los últimos años y eso les dificulta la forma de trabajar, no porque no tengan capacidad, si no porque tienen en contra el Gobierno.

¿Cuál es el peor recuerdo de su infancia? ¿El mejor?

Uno de los peores recuerdos que tengo de cuando era más pequeña es del día de los atentados del 11M. Y el mejor recuerdo podría ser el día que cogí a mi gato de una caja de cartón que estaba en un mercadillo y luego estuvimos juntos 18 años.

¿Cómo le gustaría envejecer?

Con la tranquilidad de tener una pensión que me garantice una vida digna, una residencia pública con buen trato y en el caso de que lo necesitase, una Ley de Muerte digna que me garantizase a morir dignamente.

¿Ha renunciado a algo desde que es una persona conocida?

Sí, a disfrutar de mis amigos y mi familia más de lo que me gustaría.

¿Qué es lo que más le echan en cara de su personalidad sus familiares y amigos? ¿Y lo que más les gusta?

Yo diría que podría ser la intromisión y lo que más les gusta, el compromiso y la coherencia.

¿Qué le da más vergüenza? ¿Qué le da más miedo? ¿Qué le hace más feliz?

¿Qué me da más vergüenza? Cantar en público. Lo que me da más miedo es perder a mis seres queridos. Y lo que me haría más feliz sería que todos los niños y niñas de la Comunidad de Madrid tuviesen derechos garantizados y una vida digna.

¿Cuál es su icono sexual?

Diría que Ryan Gosling.

¿En qué le gusta gastar el dinero?

En viajar.

¿Cuando tiene tiempo libre, ¿qué es lo primero que le gusta hacer?

Viajar.

¿Dónde le gusta veranear? ¿Cómo llega a su destino?

Depende, me gusta veranear mucho en el mar, pero también me gusta viajar a otros países. Y depende de si voy al mar dentro de España, cojo el treno comparto coche, o si me voy fuera del país y es mucha distancia, en avión.

¿Qué vicios poco saludables tiene?

Morder el bolígrafo.

¿Cuántos cubos de basura tiene en su casa?

Cuatro; uno para el orgánico, otro para los envases, vidrio y papel.

¿Le han multado alguna vez en Madrid? ¿Por qué?

Sí, por pasarme las horas del parquímetro.

¿Cómo y dónde hace la compra?

Normalmente en el supermercado de mi barrio.

¿Quién se encarga de las tareas domésticas en su casa?

Lo hacemos en común.

¿Cocina? ¿Cuál es su mejor receta?

Sí. La pasta, cualquiera de ellas.

¿Cuántos vehículos tiene en su unidad familiar? ¿Qué distintivo ambiental tienen?

Uno, pero hace muchos meses que no lo utilizo, así que tendría que ponerle la pegatina.

¿Cuál es la última obra de teatro que vio? ¿Su película favorita? ¿La música que prefiere escuchar?

La última obra de teatro que vi fue la de «Jauría» de María Hervás. Una de mis películas favoritas es «Verónica» de Paco Plaza y la música que prefiero escuchar es la de Antonio Vega.