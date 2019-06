Selectividad 2019 Cristina, Álvaro, Javier y Santiago: alumnos de 10 que se decantan por Ingeniería, Matemáticas y Medicina Los mejores estudiantes de Madrid, que han conseguido empatar en la nota, prefieren estudiar en universidades públicas

S. L. @abc_madrid MADRID Actualizado: 15/06/2019 02:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los alumnos que han obtenido las calificaciones más altas en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) se decantan por estudiar Medicina, Ingeniería o Matemáticas y prefieren las universidades públicas.

Según los datos proporcionados por el vicerrector de Alumnos y Extensión Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Miguel Ángel Gómez, la calificación más alta ha correspondido a cinco estudiantes con una nota de acceso de 9,975. Los alumnos procedían del Instituto de Educación Atenea, Liceo Sorolla, Retamar, IES San Mateo, y San Pablo CEU.

«No me lo creo», ha dicho el joven con la mejora nota del IES San Mateo, Álvaro Rodero. El estudiante ha señalado que la preparación ha sido «muy dura» y que los exámenes se le dieron muy bien, «salimos muy contentos», ha apuntado.

Así, el estudiante de Villa de Vallecas ha recalcado que su primera opción es estudiar el doble grado e Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad Autónoma, si bien también ha estado mirando en la Universidad Complutense.

Por otro lado, el director del colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón, Juan Manuel Brusint, ha afirmado sentir «una inmensa alegría» por su alumna, Cristina Ramírez, que ha trabajado con «toda la intensidad y el cariño del mundo» para preparar los exámenes. Además, ha señalado que el 100 por cien de los alumnos del centro han podido aprobar la EvAU.

En este sentido, el padre de la joven, Pablo Ramírez, ha afirmado que es «impresionante», ya que quiere estudiar Medicina y le exigía sacar muy buena nota. «Tenía claro que quería hacer Medicina, la madre es médico, su hermano es estudiante Medicina también, van todos por esa rama», ha explicado.

Además, Ramírez ha mantenido que llevaba dos semanas «sin salir de su cuarto» y que se ha decantado por estudiar en la Complutense o en la Autónoma. «Tenía claro que quería ir a la universidad pública», ha afirmado, y ha sostenido que de no ser así, hubiera preferido otra carrera a estudiar en un centro privado.

Por su parte, la directora del colegio CEU San Pablo, María José Bello, ha explicado que es un día «muy grande e importante» por el esfuerzo realizado de los alumnos y profesores. «Apostamos por ellos desde pequeños y ahí está la nota», ha señalado, a lo que ha añadido que el joven se decanta por estudiar Ingeniería Industrial en la rama de mecánica. «Lleva toda la vida en el colegio, es un buen alumno en todos los sentidos», ha apostillado.

El alumno de este centro, Javier Martín Lobo, ha dicho que sacar esta nota «cuesta» porque se tiene que «trabajar todo el curso» y que esa constancia ha sido muy importante para afrontar en buenas condiciones los exámenes finales.

«Me he enterado de la nota esta mañana cuando he ido a jugar al tenis con mi hermana y ni me acordaba que hoy salían las notas de Selectividad. Me ha llamado mi madre para saber la nota que había sacado y me he asustado. Luego mi padre me ha dicho que era una de las notas más altas de Madrid y me he sentido primero abrumado y luego muy contento. Es gratificante ver que después de trabajar salen las cosas como uno quiere», ha explicado para detallar que se decanta por estudiar Ingeniería Industrial.

Además, ha agradecido a sus profesores, su familia y al centro CEU San Pablo porque esa nota «no se podía conseguir solo» sin ese apoyo que le han brindado.

Por último, el director del colegio Retamar, ha destacado que valora «muy positivamente» esta noticia y ha destacado también la labor del resto de alumnos que se han presentado a la prueba. Además, ha señalado que el mejor alumno, Santiago Herrero, no sabe concretamente lo que quiere estudiar pero que su bachillerato ha estado especializado en Ciencias Sociales.