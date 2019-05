Entrevista Rocío Monasterio: «Protegeremos los toros; haremos frente a ese animalismo desbocado» La candidata de Vox a la Comunidad compite por presidir el Gobierno regional, pero critica que «la igualdad entre españoles se ha roto por la política desquiciada de las autonomías»

Seguir Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 24/05/2019 01:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Rocío Monasterio, el rostro de Vox en Madrid

La candidata de Vox para presidir la Comunidad de Madrid está convencida de que el 26-M «vamos a frenar la entrada de la izquierda en Madrid».

Vox no cree en el sistema de autonomías. Pero usted se presenta como candidata a presidir una de ellas. ¿Intentan dinamitarla desde dentro?

Vox cree en la igualdad de derechos de todos los españoles, y pensamos que ese principio fundamental se ha roto por la política desquiciada de las autonomías. Nuestro objetivo primero es devolver las competencias de Educación y Sanidad.

¿Apoyaría la Operación Chamartín?

No hay derecho a que nuestros jóvenes no puedan acceder una vivienda porque el precio está disparado. Esto pasa por que hay muchas operaciones de suelo que llevan años retenidas. Los políticos tienen la obligación de sacar adelante esas bolsas de suelo. La Operación Chamartín, el día antes de que se fuera la alcaldesa Ana Botella, se dieron indicaciones para que la técnica no lo aprobara. Seguimos arrastrando el plan Madrid Norte, que es necesario. Y todo, por partidos que están en la lucha política y han dejado de pensar en lo que le conviene a los madrileños. Los partidos políticos tienen que quitar las manos del urbanismo, y liberalizar el suelo que no sea paisajísticamente protegido.

Hay una nueva huelga de Metro por la gestión del amianto. ¿Cómo solucionar este problema?

Hacen falta 220 maquinistas y 65 trenes más. Hemos detectado que en cuatro años podemos alcanzar 4.245 millones de euros de ahorro, y ese dinero lo vamos a dedicar a temas como el mantenimiento del Metro. No puede ser que el madrileño que madruga tenga que despertarse cada día antes, porque cuesta más acceder a Madrid.

Dicen que quieren una gestión profesional de Metro y Canal de Isabel II. ¿La actual no lo es?

Tenemos que exigir a todos los entes públicos como mínimo el mismo rigor y contabilidad que cualquier empresa española, y hacer presupuestos en base cero, quitando cada año aquellas partidas que no suponen un beneficio al madrileño. Si determinadas empresas no son eficaces en el uso del dinero público, a lo mejor tienen que dejarle la gestión a otro.

«La izquierda ve con miedo que alguien está dispuesto a darles la batalla cultural; la derecha ya no tienen ilusión»

¿Privatizarían algunas, entonces?

Alguna se puede privatizar. Hay que auditar primero, y luego ver cuál es la mejor decisión de gestión.

Propone reducir el número de diputados.

Tenemos que ver qué puestos políticos están siendo eficaces en su gestión. Y si podemos hacer lo mismo con menos gasto político, mejor.

¿Apoyará otras modificaciones del Estatuto, como eliminar aforamientos o la limitación de mandatos?

Si, a nosotros todas esas medidas nos parecen en general buenas.

Contemplan conceder licencias VTC a taxistas como «compensación»

Propusimos, para compensar a estos taxistas, darles un número de licencias VTC equivalentes a la licencia por la que han pagado, de manera que puedan operar. En Madrid ha aumentado un 120 por ciento la demanda de estos servicios, hay espacio para ambos

«Los partidos tienen que quitar las manos del Urbanismo»

¿Cómo es el pin parental que quieren poner?

Los padres tenemos que tener derecho a educar a los hijos según tus valores. Hay talleres, de profesores no acreditados por el Ministerio de Educación, en el que se explicaban todo tipo de prácticas sexuales. Creo que no hay ninguna necesidad de entrar con eso en los colegios. Creemos en el respeto a todos, pero también que no se puede permitir el adoctrinamiento de los niños. Me parece bien que lo tengan algunos colegios, y los padres que quieran que a sus hijos les hablen de 38 identidades de género, pues que los elijan. Y el que crea que no es adecuado, que no lo elija. Puede haber otras charlas, sobre Memoria Histórica u otros temas, que los padres no quieran. Vamos a sacar del colegio la ideología.

Prefieren una Ley de Violencia Intrafamiliar a la de Violencia de Género, pero el 99,9% de las fallecidas por violencia son mujeres.

Creemos que hay que atajar el hecho delictivo, que es la violencia. Somos los únicos que defendemos penas mucho más severas para el que maltrata a una mujer, y cadena perpetua para violadores reincidentes y pederastas. Queremos que las mujeres maltratadas estén acogidas, que puedan rehacer su vida fuera del ámbito en que estaban, pero para eso hacen falta recursos, y los recursos tienen que llegar de verdad a ellas, no irse a tantos entes, conferencias y observatorios.

«Serra y Errejón son ejemplo de ecologismo de salón»

Podemos quiere eliminar las subvenciones a la tauromaquia, y Más Madrid quitarle el BIC.

Nosotros los toros por supuesto que los vamos a proteger. Vamos a hacer frente a ese animalismo desbocado que nos impone leyes como la que aprobó Cs con otros en La Rioja, que nos dicen hasta a qué horas hay que salir a pasear al perro. La izquierda ha tomado esa bandera de forma feroz. Estos ecologistas urbanitas que no distinguen una tórtola de un mirlo y que vienen a dar lecciones a los que de verdad cuidan el campo ... Isa Serra y Errejón son un ejemplo de este ecologismo de salón.

Se han encontrado con una enorme hostilidad entre sus colegas de otros partidos políticos. ¿Por qué?

Hay unos partidos en la izquierda que ven con miedo que por fin alguien está dispuesto a darles la batalla cultural.

Pero también los hay en la derecha.

Ahí hay otros que simplemente han dejado las ideas, ya no tienen ilusión por un proyecto político y sólo les queda poner etiquetas a los demás. Eso es un símbolo de debilidad.

¿Qué resultados esperan

Creo que vamos a sumar y a frenar la entrada de la izquierda en Madrid, que siempre ha sido un bastión de libertad. Vox va a ser determinante en esa suma.

¿Entrarán en el gobierno?

Nos gustaría, creemos que tenemos cosas que aportar, equipos de gente solvente y rigurosa.