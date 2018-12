Retiran el «problemático» urinario portátil de la iglesia de San Antón Tras la denuncia de ABC, García Castaño ha atendido parcialmente la petición de los vecinos

Adrián Delgado

@AdelgadoLeon Seguir Madrid Actualizado: 29/12/2018 01:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Junta del distrito Centro, que preside Jorge García Castaño, ha atendido parcialmente la petición de los vecinos de Chueca de retirar los urinarios portátiles de su barrio. Lo ha hecho solo 48 horas después de que ABC recogiera en sus páginas una reivindicación vecinal al Ayuntamiento que mantienen desde hace meses. En concreto, el concejal ha ordenado retirar el cubículo que situaron frente a la iglesia de San Antón, la parroquia del padre Ángel. Un punto «muy conflictivo» según los vecinos y los comerciantes de la zona en el que se habían registrado varios desagradables incidentes. El elemento en cuestión, se trasladó a este lugar de la calle de Hortaleza después de que la Asociación de Vecinos de Chueca pidiera que fuera eliminado de la cercana calle de Farmacia, tras numerosos actos vandálicos.

«Parece que García Castaño ha entendido que lo que pedíamos no era que lo movieran de sitio, sino que lo eliminaran del paisaje urbano. Pero no es suficiente», explicaron ayer desde el colectivo vecinal, que cree que ha sido la propia parroquia la que ha pedido que lo supriman. Las reclamaciones al Consistorio, registradas por escrito, no habían surtido efecto hasta la fecha. «Ha tenido que armarse cierto revuelo mediático para que empiecen a hacernos algo de caso», señalan después de que varios medios se hicieran eco del reportaje publicado por este diario el pasado miércoles. Durante semanas, solicitaron a García Castaño que atendiera sus peticiones colgando en las redes sociales imágenes del pésimo estado en el que se encontraban los urinarios portátiles.

Sobre estas líneas, el lugar donde estaba el urinario tras ser retirado - AAVV CHUECA

El asunto ha llegado a generar temor entre los habitantes de Chueca. Desde los portales próximos a San Antón dicen haber visto peleas por el uso de estos cubículos y no precisamente para el fin con el que fueron instalados. «Se meten para mantener relaciones sexuales o para drogarse sin que nadie los vea. Salen como zombies y después se cuelan por los garajes para intentar dormir a cubierto en los portales. La Policía está harta de recibir avisos», explicó un conserje antes de que retiraran el urinario en cuestión. Esta persona, que no quiso revelar su identidad por miedo a represalias, aseguró haber sido incluso amenazada con un cuchillo por uno de los indigentes que acoge este templo.

«No es suficiente»

«El hecho de que el concejal de Centro sólo haya retirado el baño frente a la iglesia, a petición de estos, y no atienda las demandas de los vecinos para la retirada del resto de baños químicos instalados en la vía pública, demuestra claramente lo que los vecinos le importan a este Ayuntamiento», opinó ayer Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca.

«No es suficiente. Siempre es bueno rectificar en política, más aún cuando no te ampara una razón técnica... Lo peor que hay en un político es la soberbia. Y es lo que estamos viendo en este caso», concluyó, con la esperanza de que, tras la decisión de eliminar este urinario, se suprima para siempre el resto de los que hay el barrio.