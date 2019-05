Resultados elecciones 2019 El intento de Pablo Iglesias por reflotar Podemos acaba en Isabel Serra La formación morada pierde veinte escaños en la Asamblea, fagocitada por el auge de Errejón

Seguir Aitor Santos Moya @asmoya10 Actualizado: 28/05/2019 00:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando el domingo por la noche, con cerca del 60 por ciento del voto escrutado, los simpatizantes de Más Madrid empezaban a intuir en la Cuesta de Moyano la debacle de Manuela Carmena e Íñigo Errejón, uno de los congregados apuntó con sorna en la diana del «corazón partío» de Podemos: «Con Madrid En Pie fuera, solo falta que no entre Isabel Serra. De Podemos ya no me gusta ni el Unidas». Pese a los malos augurios, lo cierto es que la apuesta de Pablo Iglesias para hacer frente al que fuera su número dos en la formación morada sí logró, por los pelos, representación en la Asamblea de Madrid.

Una representación exigua -con siete escaños, frente a los 27 cosechados en las anteriores elecciones, y apenas el 5,5 por ciento de los votos-, tan ínfima como el calado de una candidata que solo un año antes había abandonado la corriente anticapitalista, contrariada por la decisión de no presentar batalla contra la lista unitaria de Errejón que Iglesias había ideado para «asaltar» Madrid. Un movimiento afilado que empezaba a resquebrajar la construcción de una candidatura con demasiadas «prebendas» -al menos, a ojos de los críticos- dentro del partido.

Voces, todas, ignoradas por Iglesias, que, tras la abrupta marcha de Errejón para integrarse con Carmena en su nueva plataforma, obligaron al líder de Podemos a buscar una tabla de salvación que reflotara su imagen tanto dentro como fuera del partido. El casting, lejos de resultar sencillo, se convirtió en una carrera a la desesperada para dar con un perfil que se ajustara -y aceptara- para competir contra el tránsfuga más poderoso de la formación. Y lo encontró, después de varias negativas, en la figura de Isabel Serra.

Su juventud y un carácter marcadamente de izquierdas y feminista despertó las simpatías de un líder confiado en demostrar que el peso de la marca pesaría más que el nombre de los candidatos. Una estrategia muy discutida que provocó incluso la marcha del secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, afín a Iglesias, pero partidario de reeditar la fórmula de la confluencia. Con estos mimbres, Isabel Serra, la hermana pequeña de la número dos en la lista de Errejón, Clara Serra, arrancó la campaña con el objetivo de movilizar a las bases y voltear la «ola de ilusión» proclamada por los partidarios de Más Madrid.

Sin tique electoral

Sin embargo, el encorsetamiento de su mensaje, anclado a medio camino entre apoyar a Carmena para «evitar que vuelva la derecha» y Sánchez Mato, el candidato de Madrid En Pie, le privó de tejer un tándem Comunidad-Ayuntamiento similar al ofrecido por la ya alcaldesa en funciones y su excompañero de filas. Y eso, en una región donde la mitad de los votos se depositan en la capital, terminó por resultar un lastre que nadie en su formación fue capaz de revertir.

«Hemos afrontado la campaña en condiciones muy difíciles, muchos personas pensaban que Podemos iba a desaparecer en la Comunidad de Madrid, pero el espacio político ha resistido», aseguraba ayer Serra, al tiempo que dejaba un recado a Errejón tras ser cuestionada por la influencia de su marcha en la debacle sufrida: «La división de la izquierda no ha ampliado el campo político». Un dictamen que choca con las palabras de Iglesias («Hemos actuado con ética al pedir simultáneamente el voto para Carmena y Madrid En Pie») y la batalla «fraticida» por hacerse con el control de la izquierda en la Comunidad.