Resultado eleccciones 2019 Gabilondo mueve ficha mientras Pepu se da un día para reflexionar sobre su futuro El PSOE reivindica su mayoría en la región y apela a Ciudadanos para intentar presidirla

Seguir Adrián Delgado @AdelgadoLeon Madrid Actualizado: 28/05/2019 00:52h

Tras la enorme decepción vivida el domingo en el Círculo de Bellas Artes, el lugar elegido por el PSOE para seguir los resultados electorales, los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid han adoptado actitudes muy diferentes. Mientras que Pepu Hernández, consciente desde el primer momento de sus malos resultados para Cibeles, optó ayer por pararse a reflexionar sobre su futuro –así lo informaron ayer fuentes socialistas a ABC–, el candidato más votado en las autonómicas madrileñas, Ángel Gabilondo, ha colocado todas las fichas sobre el tablero para intentar romper el bloque de derechas que le ha arrebatado, a priori, sus opciones para presidir el Ejecutivo regional.

El primer movimiento, según avanzó en plena resaca electoral, será escribir una carta a los cabeza de lista del resto de los partidos que han conseguido representación en la Asamblea para emplazarles a una reunión. Unas misivas, previsiblemente enviadas durante la tarde de ayer, remitidas a los candidatos de PP, Ciudadanos –la pieza clave para el futuro de Gabilondo–, Más Madrid y Podemos, con los que quiere sentarse a hablar sobre sus opciones a liderar la Comunidad de Madrid, informa EP.

Las mismas fuentes señalan que Gabilondo tiene intención de reunirse más adelante con la candidata de Vox, con los que no se plantean ninguna negociación, porque sus programas están a «años luz». «Me quiero dirigir a todos aquellos madrileños que habían puesto sus esperanzas en lograr un cambio en Madrid. Quiero que sepan que no les vamos a abandonar. Que vamos a seguir a su lado. No queremos defraudar sus expectativas. Que lucharemos en el lugar en el que nos han puesto los ciudadanos para no defraudarlos. Lo haremos desde el primer puesto como la fuerza más votada en Madrid», dijo Gabilondo el domingo, de madrugada.

En la misma línea, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, informó en declaraciones a Telemadrid que los socialistas iniciarían de inmediato la ronda de contactos. «Tenemos la responsabilidad de intentar formar gobierno en la Comunidad de Madrid», defendió tras conocer los resultados y asegurar que no quería «hacer un discurso triunfalista, si no realista».

Gabilondo ha criticado, desde el primer momento, que el PP celebrara una suma de fuerzas con Ciudadanos y Vox y que, desde Génova, lo dieran como una unión de fuerzas «natural». El cabeza de lista puso ayer de manifiesto en un mensaje manuscrito publicado en su cuenta de Twitter que hará valer la victoria del PSOE en las elecciones autonómicas y que no renunciará a «reformar, transformar, modernizar y hacer progresar la Comunidad de Madrid».