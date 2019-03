El recorte de sueldo de diputados regionales que iba a pedir Cs se queda en amago Ciudadanos iba a plantear esta propuesta a la Mesa de la Asamblea pero al final sólo hizo una consulta y no la formalizó

Todo se quedó en agua de borrajas. La propuesta que Ciudadanos anunció que llevaría ayer a la Mesa de la Asamblea de Madrid, solicitando un recorte de salarios de los diputados en época extraparlamentaria, eliminando de los mismos las dietas que cobran por cargos como presidente de comisión o portavoz de grupo parlamentario, no llegó a formalizarse como tal. Las versiones entre los grupos varían, pero a la hora de la verdad, las dietas se mantienen.

La propuesta-gatillazo se quedó al final en una consulta que el representante de Cs en la Mesa de la Asamblea, Juan Trinidad, realizó sobre la justificación de estos pluses para miembros de comisiones o portavoces. El tema no pasó de ahí. Fuentes populares indicaron que «Cs no ha hecho ninguna propuesta formal»; de hecho, así lo hicieron constar en el acta de la reunión.

Lo que sí hizo el grupo parlamentario de Ciudadanos fue votar a favor de la propuesta de la Secretaría General, de mantener las retribuciones tal y como estaban hasta ahora.

Por su parte, desde la formación naranja aseguraban que el tema «se ha llevado a la Mesa y el resto de partidos se han negado a aprobarla». En cuanto a la razón por la que habían apoyado la propuesta de mantener las retribuciones, justificaron que «para no romper la unanimidad, hemos votado a favor. No queremos vencedores y vencidos, era algo que esperamos saliera por unanimidad pero no ha podido ser».

La petición afectaba a quienes ocupan presidencias, portavocías y secretarías de comisiones, o portavocías de grupos. La idea que defendía el martes Ciudadanos era la de pedir que se eliminaran estos pluses en el periodo extraparlamentario, cuando se suspende la actividad. Los pluses son de 1.800 euros para los portavoces de grupos, y de 850 euros para portavoces de comisión. Los vicepresidentes y secretarios de comisiones tienen asignados en torno a 500 euros.