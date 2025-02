Primavera en el Circo Price: un arte ancestral vestido de vanguardia

El mejor circo contemporáneo internacional regresa a Madrid esta primavera de la mano del Teatro Circo Price , espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Del 20 de marzo al 29 de mayo, el ciclo Price en Primavera acercará a la capital a algunas de las mejores figuras y compañías de la escena circense mundial en su más singular variedad de estilos. Durante más de dos meses, un programa rico y diverso reunirá un total de once espectáculos a golpe de música, danza contemporánea, circo aéreo, acrobático o teatral, 'clown', cabaret y mucho más. De este modo, Price en Primavera apostará por la excelencia, la calidad, el riesgo y la sorpresa, con una atractiva propuesta que busca que públicos de los gustos, edades y estilos más diversos puedan descubrir y disfrutar del mejor circo actual. «Price en Primavera es circo, danza y pensamiento», dice su directora artística María Folguera. «Es el Bolero de Ravel, son los Beatles, es Vivaldi, todo encarnado como no imaginabas, boca abajo o patas arriba. Con este ciclo, el Teatro Circo Price sigue reivindicando a Madrid como territorio de iniciativa circense».

El Teatro Circo Price presenta propuestas que abordan la disciplina circense desde un lugar genuino y que tienen la música como invitado de honor o gran protagonista. Así, Jesús Rubio Gamo, una de las grandes promesas de la danza contemporánea europea, será el encargado de inaugurar este ciclo con su 'Gran Bolero' , el domingo 20 de marzo. Se trata de una celebrada pieza con la que revisita la famosa partitura que Ravel compusiera en 1928 como ensayo orquestal basado en un baile tradicional español, con la que ganó el Premio Max de las Artes Escénicas al mejor espectáculo de danza en 2020.

Asimismo, entre los platos fuertes del programa se cita también 'A Deer in the Headlights' (31 de marzo y 1 y 2 de abril), una pieza de Cirque Le Roux de inspiración cinematográfica, que concentra un deslumbrante despliegue de habilidades físicas y espectaculares números acrobáticos. En 'A Deer in the Headlights' conviven las formas narrativas del cine, los recursos verbales del teatro y las estrategias dramatúrgicas de la danza para crear un circo único e internacionalmente celebrado. Ya en mayo, el público podrá disfrutar de otra de las grandes apuestas internacionales: 'Sweat & Ink' de Barcode Circus Company (4 y 5 de abril), un espectáculo inspirado en el libro 'Un Present Infini' de Raphaël Germain, una conmovedora historia sobre la memoria, la relación con la tecnología y la identidad

En el cartel de Price en Primavera este 2022 no faltarán tampoco compañías de referencia de la escena española y madrileña como LaJoven, con su exitosa 'Eneida (Playlist para un continente a la deriva)' ; la Escuela de Circo Carampa y un acrobático 'Tríptico de ausencias'; el virtuosismo corporal de Marco Motta en 'Blackbird'; el clown hilarante de la Cía. Lucas Escobedo con 'Las trágicas payasas de Shakespeare'; el humor con música en directo de 'Paüra', firmado por la Cía. Hernán Gené, y de 'The Royal Gag Orchestra', con música en directo y sello de Yllana. Además, se suman de nuevo a la cita todo un clásico como la Gala Saniclown (una velada en apoyo a los payasos de hospital con colaboradores excepcionales) y el proyecto Nonsense '#Cabaret de circo y pensamiento'.

PRICE EN PRIMAVERA: TEATRO CIRCO PRICE - DEL 20 DE MARZO AL 29 DE MAYO

Gran Bolero (danza contemporánea)

Jesús Rubio Gamo. 20 de marzo

A deer in the headlights (circo contemporáneo de inspiración cinematográfica)

Cirque Le Roux. Del 31 de marzo al 3 de abril

Recomendado a partir de 12 años

La vuelta al mundo en 1001 risas (clown y circo)

Gala Saniclown. 9 y 10 de abril

Todos los públicos

Eneida (Playlist para un continente a la deriva) (teatro por y para jóvenes)

LaJoven. 21 y 22 de abril

Recomendado a partir de 13 años

Nonsense (cabaret de circo y pensamiento)

#Cabaretdepensamiento. 30 de abril

Recomendado a partir de 12 años

Sweat & Ink (circo acrobático teatral)

Barcode Circus Company. 4 y 5 de mayo

Recomendado a partir de 8 años

Tríptico de ausencias (circo contemporáneo, jóvenes artistas madrileños)

Escuela de Circo Carampa. 8 de mayo

Todos los públicos

Las trágicas payasas de Shakespeare (clown y teatro físico)

Cía. Hernán Gené. 13 y 14 de mayo

Recomendado a partir de 8 años

Blackbird (circo aéreo y danzas de origen afro)

Marco Motta. 18 de mayo

Recomendado a partir de 12 años

Paüra (teatro musical y humor con un toque de circo)

Cía. Lucas Escobedo. 21 y 22 de mayo

Todos los públicos

The Royal Gag Orquestra (teatro gestual, música y humor)

Yllana. Del 27 al 29 de mayo

Todos los públicos

TALLERES DEL PRICE: del 2 de abril al 25 de junio

JUGAR AL CIRCO. ESPACIOS DE ENCUENTRO Y JUEGO

Del 4 de marzo al 5 de junio

APUNTO

Del 7 de marzo al 2 de junio

