Cs presiona al PP y no garantiza que Ayuso y Almeida lideren los gobiernos de Madrid y Comunidad El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, no precisó quién presidirá la Comunidad: «Más allá del PP, lo importante es Madrid»

Entre tropiezos y algunos desencuentros, la negociación entre los partidos conservadores para pactar el gobierno municipal y el regional sigue avanzando. Y eso que ayer, el último movimiento de Ciudadanosen la capital trató de desestabilizar la partida de ajedrez para conquistar Madrid en la que el PP parte con ventaja. Tras una primera toma de contacto en la que el pasado miércoles el candidato popular al Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, y la líder de Cs en la capital, Begoña Villacís, mostraron «buena sintonía» para alcanzar un pacto de gobierno, los de la formación naranja se negaron ayer a confirmar que prestarán su apoyo a Martínez-Almeida en la investidura, pese a que quedan apenas ocho días para el pleno.

Aunque la reunión se vaticinaba como un nuevo acercamiento entre los socios preferentes, la número dos del PP en el Ayuntamiento, Andrea Levy, arremetió contra la «indefinición» del equipo de Villacís tras el encuentro, al que los ediles de Cs fueron acompañados de Miguel Gutiérrez, el secretario general del grupo parlamentario. Este acusó al PP de estar «obsesionado con las sillas, las concejalías y las alcaldías», cuando «lo que importa a los ciudadanos no es quién es el alcalde», sino «acabar con estos cuatro años de políticas insanas».

Para que las aspiraciones de Villacís de ser alcaldesa se consumen, necesita el apoyo de al menos dos partidos. Si se escora a la izquierda, al tener once concejales no le basta con el apoyo de los ocho del PSOE, sino que también necesitaría contar con los 19 de Más Madrid. En el caso de que se tratase de aunar fuerzas por la derecha, tendría que pactar con PP y Vox. Una alianza que, por ahora, no parece viable. La suma de los cuatro ediles de Vox, con quien por el momento Cs no quiere sentarse a negociar, no sería suficiente. Fuentes populares consultadas por ABC descartaron tajantemente que «Madrid sea una moneda de cambio». «No hay opciones intermedias: tienen que elegir entre Almeida o Carmena», subrayaron. El lunes ambos equipos se volverán a reunir ya con la cuenta atrás encima, ya que el sábado 15 de junio se celebra el pleno de investidura.

Negociadores nacionales

Mientras, en la Comunidad de Madrid, PP y Ciudadanos dieron un nuevo paso hacia el acuerdo tras reunirse ayer durante una hora y anunciaron encuentros con propuestas programáticas para la próxima semana. No sólo se vieron los líderes locales, Isabel Díaz Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Cs), sino también los nacionales: Teodoro García Egea, Javier Maroto y Ana Beltrán por el PP; y José Manuel Villegas por Ciudadanos. Una prueba más del peso que le dan ambos partidos a gobernar en Madrid.

Pero en la negociación, al menos en este momento, el nombre de quien presida el Gobierno regional queda en un segundo plano: tanto Aguado -al que Villegas dejó todo el protagonismo tras la reunión- como García Egea insistieron en que ahora no se habla de otra cosa que no sea el programa. Aguado confirmó que podría haber encuentro con Vox: «No tengo inconveniente en hablar con Monasterio». E incluso que podría producirse antes del martes, fecha de constitución de la Asamblea y de elección de su Mesa. Ciudadanos quiere presidir esta institución y cuenta con la aquiescencia del PP; pero si Vox no les apoya con sus votos, la propuesta no saldrá adelante, y sería el PSOE -el más votado el 26-M- el que presidiría la Asamblea.

García Egea rechazó el «cambio de cromos» entre instituciones -que Cs presida la Alcaldía y el PP el Gobierno regional, o viceversa- y cree que la elección de quien lidere el Ejecutivo debe «atenerse al criterio marcado por las urnas». No obstante, no quiso precisar que la candidata popular -a la que tenía al lado- fuera a presidir el Ejecutivo autonómico: «Más allá del PP, lo importante es Madrid», concedió. Y también, preguntado sobre si eran importantes los nombres, dijo que «la ilusión se construye con programas».

El «tren del gobierno»

El secretario general de los populares insistió en la importancia de que se fijen las medidas programáticas a aplicar, porque «las vías sobre las que construyamos el programa es sobre las que pasará el tren del gobierno que va a circular durante cuatro años». Los encuentros que están manteniendo con Cs por un lado y con Vox por otro «van avanzando de forma paralela» y cree que «necesariamente, se encontrarán».

También ayer mantuvieron una reunión Ángel Gabilondo (PSOE) y Rocío Monasterio (Vox), en la que con toda cordialidad confirmaron lo que ambos sabían: que no les une prácticamente nada en lo ideológico ni tienen interés en negociar nada en común.