El PP hace pública una nueva propuesta a Vox y Cs para desbloquear el Gobierno de Madrid esta semana Ayuso insta a una nueva reunión, mañana por la mañana, a Ignacio Aguado y Rocío Monasterio

Seguir Adrián Delgado @AdelgadoLeon Madrid Actualizado: 25/07/2019 19:32h

El Partido Popular ha hecho público, esta tarde de jueves, el nuevo documento que ha pasado a Ciudadanos y Vox para intentar, por enésima vez, desbloquear la gobernabilidad en la región. El texto, titulado «Acuerdo de investidura para la Comunidad de Madrid» recoge una propuesta «muy similar» a la que logró poner de acuerdo a las tres formaciones en la Región de Murcia para la investidura de Fernando López Miras (PP). A la espera de una valoración por parte de los portavoces regionales de la formación de Albert Rivera y de Santiago Abascal, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, la candidata popular Isabel Díaz Ayuso, ha instado a ambos a reunirse mañana por la mañana en la Asamblea de Madrid.

De alcanzarse un acuerdo –fuentes de PP aseguran que no existen motivos para pensar lo contrario– el presidente de la Cámara regional podría convocar, en el mejor de los casos, una ronda de contactos con los grupos parlamentarios por la tarde. Si no, habría que esperar al próximo lunes para poner en marcha la maquinaria parlamentaria que permitiría convocar el pleno no antes del jueves de la semana que viene.

La situación política española preocupa cada vez más y Madrid debe dar estabilidad. Proponemos este texto abierto para que Cs, Vox y PP consigamos la próxima semana un nuevo gobierno. El bloqueo no conviene a nadie. Proponemos una reunión mañana por la mañana y solucionarlo. pic.twitter.com/IvxWz9gupg — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) July 25, 2019

«La situación política española preocupa cada vez más y Madrid debe dar estabilidad. Proponemos este texto abierto para que Cs, Vox y PP consigamos la próxima semana un nuevo gobierno. El bloqueo no conviene a nadie», han señalado los 'populares' a través de su cuenta de Twitter. El documento no incluye, de forma explícita, las exigencias programáticas de Vox relativas a modificar el articulado de las leyes LGTBI que ayer rechazó de plano Ciudadanos. Hasta el momento, ninguna de las dos formaciones se ha pronunciado sobre el texto y el ofrecimiento de un nuevo encuentro realizado por Ayuso. La candidata popular ha añadido, también en las redes sociales, que se trata de un «texto para empezar en Madrid». «Debemos dar estabilidad y respuesta a los ciudadanos, no podemos estar en manos de gobiernos en funciones, bloqueos... Seamos la certeza ante tanta incertidumbre provocada por la izquierda», ha añadido.