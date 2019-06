Parroquia Santístimo Corpus Christi: La belleza de la caridad en la arquitectura El amplio pórtico y los arcos en el interior del templo acompañan en el camino de la vida

José Francisco Serrano Oceja @pserranooceja MADRID Actualizado: 22/06/2019 00:44h

Ya no se construyen templos como el de la parroquia del Santísimo Corpus Christi de Las Rozas, calle Caminos de Perales, 4. O sí, no lo sé. Hacía mucho tiempo que no me quedaba tan impresionado por una arquitectura de esta naturaleza. El esplendor de la fe, aquí habría que decir la belleza de la caridad, que es la belleza de la Iglesia, arquitectura celestial por divina y humana. Impresionante torre central campanario, dos rampas de acceso laterales, una escalinata central, el hombre caminante que asciende hacia el encuentro de una Iglesia que abraza. Amplio pórtico, arcos en el interior del templo que acompañan en el camino de la vida y que apuntan al centro, el presbiterio, blancura de piedra, misterio de Trinidad, Encarnación, el altar del sacrifico y de la mesa de fraternidad, y el espacio dedicado a la custodia, protegida por una preciosa imagen de la Virgen coronada. Factura y diseño obra de Joaquín Garre, expresión del carisma de la Obra de la Iglesia, institución de Derecho Pontifico a la que está encomendada esta parroquia.

La Obra de la Iglesia es una moción de Dios para la historia en la palabra de la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, que vive en Roma, andaluza de carácter y gracia, muy activa en los últimos tiempos. La Madre Trinidad tiene el santo empeño de hacer pública la belleza y hermosura de la Iglesia que está en la Trinidad y que se nos da a través de los sacramentos.

Hace tiempo que mi buen amigo Juan Antonio Barrio me había dicho que estaba implicado en sacar adelante la parroquia del Corpus Christi de Las Rozas. Pero no me imaginaba lo que era esta obra. Aún hoy le falta a este templo un tercio de su manufactura, el dinero llegará, como vinieron los fondos de una feligresía generosa. Por ejemplo, la signatura pendiente de la pintura exterior. Una feligresía que llena los domingos este templo en el que, sentados, caben unas seiscientas personas. Fue el 30 de marzo de 2014 cuando el entonces arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, consagró esta Iglesia en honor al Santísimo Cuerpo de Cristo, al sacramento de la caridad, del amor de Dios. Un templo para unos 25.000 fieles que viven en la demarcación parroquial. Una parroquia que cuenta con 400 niños en la catequesis de Primera Comunión y que, entre otras actividades, tiene un Hogar juvenil para los chavales de 10 a 15 años, grupos de jóvenes volcados en el voluntariado, y de formación para los adultos. Además, están los cursillos prebautismales y los prematrimoniales.

Pero el centro de esta parroquia está en el Santísimo Sacramento, Jesús en la Eucaristía, Adoración diaria, cientos de centinelas intercesores que acompañan al Señor en esta historia siguiendo lo que dijo San Pablo: «Estad siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos».

Y, junto con la eucaristía, la caridad, Cáritas parroquial dedicada a la orientación laboral, con su ropero, la operación kilo, la visita a enfermos y ancianos, a las personas solas, en conexión con la Cáritas del arciprestazgo, que hace posible la sinergia de un cuerpo, el de Cristo y el de la Iglesia, que se convierte en don material y espiritual, trabajo en el Soivi, personas con problemas relativos a la vivienda, y un centro de voluntarios de atención a los niños y jóvenes en lo referido a los estudios y a la integración social. Porque aunque la geografía humana que rodea a la parroquia sea de niveles económicos altos, en Las Rozas la inmigración es fuerte.

Perdón, se me olvidaba. El párroco de esta comunidad es el sacerdote Jesús María Hernández Martín, y está acompañado por los sacerdotes, también miembros de la Obra de la Iglesia, Juan Miguel Arroyo Aguilar y Alessandro Lucci. Y en los edificios anejos al templo viven dos comunidades de la Obra de la Iglesia, una de hombres y otra de mujeres, que colaboran en las labores parroquiales. Una labor apostólica destinada a hacer patente la belleza de la fe en la vida.