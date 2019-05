Elecciones municipales «La ordenanza de Carmena es totalitaria. Quiere cargarse los pisos turísticos» Jaime de la Torre, director de Hostmaker

Carlota Barcala Actualizado: 20/05/2019 01:09h

Elecciones municipales «La ordenanza de Carmena es totalitaria. Quiere cargarse los pisos turísticos» Jaime de la Torre, director de Hostmaker

Jaime de la Torre (Madrid, 1985) dirige Hostmaker, una agencia dedicada al alquiler de viviendas turísticas que cuenta con 110 apartamentos en la capital.

¿Qué Madrid desea?

Queremos un Ayuntamiento con el que podamos hablar. Que entienda que las instituciones y los barrios se pueden beneficiar del turismo. El apartamento turístico deja un beneficio muy local, porque el dinero se queda en el barrio.

Carmena ha aprobado el Plan Especial de Hospedaje, ¿qué le parece?

Es una regulación totalitaria, destructiva y anticompetitiva. El Ayuntamiento, de manera electoralista y chapucera, ha desarrollado su propia normativa sin tener las competencias, que son de la Comunidad. Es fraudulento. Eso crea inseguridad jurídica a las 10.000 viviendas turísticas que hay en Madrid. Su objetivo es cargarse las viviendas turísticas.

Con él solo podrán alquilar 90 noches, sino necesitan una licencia de uso terciario.

La Comunidad y el Ayuntamiento solo están regulando a corto plazo. Ninguno habla del medio plazo. Con las medidas existentes, nos planteamos alquilar de esa forma, es decir, entre un mes y un año. Esto está regulado de manera estatal pero no prohibido. Lo han hecho así para devolver los 10.000 pisos al parque de viviendas municipal. Pero su pretensión no se acometerá porque no han ejecutado las competencias para construir viviendas.

¿Se ha puesto en contacto el Ayuntamiento con ustedes?

No nos han tenido en cuenta para nada y han mostrado un desconocimiento absoluto de cómo funciona la ley de oferta y demanda. Dicen que así bajará el precio del alquiler. Eso es mentira. Las 10.000 viviendas no pueden afectar al precio del alquiler. Es una parte ínfima de las viviendas que hay en Madrid.

Haga una reivindicación para el nuevo Gobierno.

Que tenga apertura de miras que se dé cuenta de que Madrid es muy grande y cabemos todos: residentes y viajeros. Que haga una normativa que ordene, regule y estructure el sector tanto a corto plazo como a medio plazo y que lo hagan en colaboración con los actores del sector, que somos quienes creamos puestos de trabajo.

¿Tiene pensado a quién votar?

Al que proponga unas regulaciones justas y procomercio y esté dispuesto a sentarse a hablar con nosotros.