Operación antidroga en Hortaleza: tiros, perros peligrosos y cinco dominicanos detenidos Los agentes iban con una orden de entrada y registro en un narcopiso. Algunas personas se refugiaron en una guardería

«Di un brinco del susto, y eso que estaba en casa. Oí dos disparos y, luego, una traca. Me asomé al balcón y vi toda la calle tomada por Policía: nacionales, municipales, antidisturbios, de paisano... No había casi nadie en la calle porque por aquí no hay comercios, pero oí a gente correr hacia la parte trasera, donde está el colegio y la guardería». Eso explicaba Silvia en la calle de la Costa del Sol, del distrito de Hortaleza. El objetivo era un bajo, okupado desde hace unos dos años por inmigrantes dominicanos, donde muchos de sus «inquilinos» trafican con droga. Ese era el mantra que repetían los vecinos interrogados por ABC.

El despliegue de efectivos era espectacular. Un amplio cordón impedía el paso a las inmediaciones del narcopiso en donde se desarrollaba la operación policial. Eran las 15 horas, pero la redada comenzó poco antes de las 12.30. Los agentes de la Policía Nacional acudieron al inmueble, un bajo situado junto al número 17 de la citada calle, donde residen, al menos, una veintena de okupas, afirmaban en el barrio.

Los funcionarios llevaban una orden de entrada y registro. Cuando iban a realizar las primeras detenciones, los delincuentes, para impedirlo, les azuzaron dos perros de raza potencialmente peligrosa –rottweiler–. Al ver peligrar su integridad física y con el fin de no ser atacados, los agentes se vieron obligados a hacer uso de sus armas reglamentarias, precisaron fuentes de la Jefatura Superior.

Tres efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) resultaron alcanzados por las esquirlas de las balas disparadas por ellos mismos. Dos funcionarios resultaron con heridas muy leves y un tercero, leve, aunque causó baja en el servicio.

En una guardería cercana bajaron las persianas y metieron a los niños en una aula. Ahí se refugiaron algunos padres que esperan su salida «Ya no se cortan. Trafican y se drogan a la vista de todos. Mi hijo ya sabe lo que es una 'pipa'. Demasiadas pocas cosas pasan»

Fue entonces cuando se escucharon las detonaciones que sobresaltaron a los residentes en las inmediaciones, así como a los padres que iban a buscar a sus hijos a la guardería de San Miguel, situada en la siguiente manzana, detrás de un bloque de viviendas en un callejón. Era la hora de salida y, aunque estaban lejos, no sabían qué ocurría. «Estaba en la puerta de la escuela infantil, con más mamás para recoger a mi hija, cuando escuché los dos primeros disparos. No sabíamos qué pasaba ni donde meternos. En el centro realizaron un dispositivo especial, metieron a todos los niños en un aula y cerraron las ventanas a cal y canto», indicaba una mujer, asustada. Algunos se metieron dentro de la guardería, así como en el colegio aledaño hasta que se les pasó el susto. «Nosotros estábamos sentados en un banco frente al narcopiso. Ocurrió todo a la vez. Golpes, gritos, ruidos sordos y luego vimos salir a un perro ensangrentado. Fue alcanzado por los disparos», explicaban Silvia y Manuela.

«Desde que ha venido esa gente este barrio está fatal. Al principio se cortaban un poco más, ya no... Los yonkis se ponen a fumar crack en la puerta de nuestras casas o en los bancos. Mi hijo ya sabe lo que es una ‘pipa’», lamentaba María. «Aquí viene la Policía cada dos por tres», decía Pepe.

«Estamos hartos»

«No podemos dejar solos a los críos. Yo ya no me pongo cadenas ni anillos de oro. Demasiadas pocas cosas pasan», protestaba Manuela. «Trafican a la vista de todos. Han detenido a pocos; tenía que echarlos a todos de ahí. Hace 8 o 9 meses quemaron la casa. Debe de haber unos veinte dentro, de 17 a 50 años, van cambiando, pero hay un par de ellos fijos. Deben ser los cabecillas», protestaban Daniel y Pedro.

Los bomberos se llevaron varios bancos de la vía pública con botellas, jeringuillas,... En un primer momento, la Policía hizotres detenciones. A lo largo de la tarde, otras dos. Los arrestados son de origen dominicano, tres de ellos, mayores de edad. A las 20.30 horas permanecía un coche de la Policía junto al narcopiso.