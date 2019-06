Noche de San Juan 2019: los mejores distritos de Madrid para saltar sobre la hoguera Las celebraciones para dar la bienvenida al verano coinciden en muchos barrios de Madrid con sus fiestas de distrito

Madrid no tiene mar, pero hogueras no le faltan. La noche más mágica del año (aunque no la más corta) también se celebra en la capital, con un despliegue de eventos y festejos por todo lo alto en los diferentes barrios y distritos. Algunos saltan sobre el fuego, otros duermen con tres patatas bajo la almohada, pero lo importante es siempre lo mismo: darle la bienvenida al verano y, de paso, dejar atrás todo lo malo.

Cada ciudad celebra la noche de una forma, pero los amuletos y las supersticiones son la tónica general. En Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal habrá tres fiestas simultáneas durante la noche del domingo: la del barrio de Quintana, en el auditorio EL Calero; la de San Pascual, en la calle Derechos Humanos; y la de San Juan Bautista, en el parque El Flori. Los festejos incluirán juegos de agua, micro abierto de poesía, torneos de ajedrez... y, por supuesto, hogueras. Las celebraciones, que comenzaron el viernes, terminarán en en barrio de San Pascual a la medianoche.

En Vicálvaro, la noche coincide con las fiestas populares del distrito: castillos hinchables, espectáculos de magia y talleres infantiles se unen a la tradicional hoguera para dar la bienvenida al verano.

La semana que viene empieza el verano en la plaza Rosa Chacel con música, actividades infantiles, Torneo San Juan de ajedrez... Y en el Recinto Ferial de Vicálvaro ¡la tradicional hoguera de San Juan!



Mira #AgendaVicálvaro Verano 🎉https://t.co/lLMtDXxJAMpic.twitter.com/tE4eikKFqf — JMD Vicálvaro (@jmdvicalvaro) 14 de junio de 2019

Y en Retiro, en el barrio de Pacífico, la noche de San Juan coincide también con la celebración de sus fiestas, que comenzaron el pasado jueves, 20 de junio. Una paella popular a las 14 horas pondrá el broche gastronómico a la celebración, que incluirá capoeira, karaoke y un pasacalle a las 23 horas: será el preludio a la hoguera, que se prenderá a medianoche.