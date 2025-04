'Now you see me Moria', el drama de la migración capturado por las cámaras de los refugiados A través de una muestra de fotografías, carteles y vídeos, La Casa Encendida pretende contribuir a dar a conocer la tragedia del campamento de la isla de Lesbos

Desde su nacimiento en 2015, el campamento de Moria , en la isla de Lesbos (Grecia), ha crecido hasta convertirse en el campo de refugiados más grande de Europa. Debido al creciente número de residentes y la superpoblación de las instalaciones existentes, las condiciones de vida han empeorado drásticamente. Después de un devastador incendio en septiembre de 2020, se cerró el campo de Moria original y miles de personas se vieron obligadas a trasladarse al campo de Mavrovouni, conocido como Moria II. El incendio dejó a un gran número de hombres, mujeres y niños sin alojamiento ni servicios sanitarios , pero la información desapareció de las noticias después de que se restringiera la entrada de periodistas al recinto y se persuadiera a los trabajadores de las ONG para no fotografiar lo que ven.

Amir fue uno de los residentes que llamó urgentemente la atención sobre la grave situación en Moria mediante la publicación de fotografías en las redes sociales. En agosto de 2020, una fotógrafa y editora española llamada Noemí quedó cautivada por una fotografía que encontró en Facebook y contactó directamente con Amir. Su contacto pronto se convirtió en una colaboración que resultó en la cuenta de instagram @now_you_see_me_moria. Desde entonces, el colectivo creció con Ali, Qutaeba y Mostafa, que residen en Moria. Juntos comparten historias y documentan el sufrimiento de una situación desesperada estancada por las leyes de inmigración europeas.

En enero de 2021, 'Now You See Me Moria' lanzó una convocatoria para aumentar la menguante conciencia pública sobre las condiciones en Moria, invitando a diseñadores gráficos de todo el mundo a crear carteles con las fotografías de la cuenta de Instagram. El resultado fueron 446 carteles, que se convirtieron en la base del llamado 'Action book' un libro 512 páginas creado por los diseñadores gráficos Raoul Gottschling y Christian Knöpfel y publicado por Paradox, que se puede adquirir en la web oficial de la iniciativa. La finalidad es que quien lo desee pueda organizar una exposición para crear conciencia sobre las circunstancias en Lesbos y la migración europea en general.

Ahora, La Casa Encendida se suma a esta iniciativa que pretende contribuir a dar a conocer la tragedia, dando voz y espacio a las propias personas refugiadas que, mediante la publicación en redes sociales de sus fotografías realizadas con teléfonos móviles, han hecho saltar la voz de alarma dando origen a este proyecto colaborativo. 'Now You See Me Moria' está formado por Noemí, española residente en los Países Bajos, Amir de Afganistán, Qutaeba de Siria, Ali y Mustafa de Afganistán , diseñadores gráficos como Raoul, artistas callejeros, estudiantes de ciencias políticas y muchas otras personas.

«Solo sentí dolor. Un fuerte dolor que atravesaba todo mi cuerpo, dolor físico», explica Noemí. «Después de la traumática separación del amor de mi vida en julio de 2020, no pude soportar más la situación. Había llegado a Lesbos en 2015. En abril de 2016 nos conocimos en Holanda, en una exposición fotográfica. La fotografía siempre nos conectó pero sus recuerdos nunca lo abandonaron y nos convirtió a los dos en víctimas de su huida forzada. Una noche, sin poder dormir, estaba navegando por Facebook cuando una fotografía me llamó la atención. Lo compartió un amigo que había pasado cinco meses en Lesbos cubriendo la situación durante el brote de corona. El fotógrafo era Amir H.Z., un refugiado afgano que vive en Camp Moria. La desesperación reconoce la desesperación. Sentí lo mucho que quería compartir lo que estaba sucediendo allí, en un momento en el que Europa solo se estaba enfocando en sí misma. Le escribí y decidimos iniciar @now_you_see_me_moria, una cuenta de Instagram como un proyecto colaborativo en agosto de 2020. En el otoño, Qutaiba de Siria y Ali de Afganistán se unieron a nosotros. Muchas de las historias fueron recogidas por los medios internacionales y estamos agradecidos por ello. Pero no podemos detenernos aquí, necesitamos concienciar sobre la situación actual en Moria. Los derechos humanos se violan a diario, los periodistas y fotógrafos no pueden ingresar al nuevo campamento, y se pide a los miembros del personal de las ONG que no tomen fotografías. Moria es solo uno de los muchos puntos de vergüenza de una política migratoria europea fallida. Necesitamos un cambio. Asegurémonos de que ninguno de nosotros pueda mirar hacia otro lado haciendo más visibles las historias de los refugiados. Y hacerlo nosotros mismos. Esta es una invitación a los diseñadores europeos a crear carteles basados en las fotografías tomadas por las personas en el campamento. Y un llamado a todos para que los coloquemos donde podamos en los 27 países de la Unión Europea. Empezando por las ventanas de nuestras casas».

Exposición 'Now you see me Moria'

Fecha: hasta el 2 de septiembre

Lugar: El Patio y El Muro de La Casa Encendida

Horario: de 10 a 21.45 h

Precio: entrada gratuita