Madrid olvida el nombre de sus calles para concienciar sobre el Alzheimer

El centro de la capital ha amanecido con el nombre de las calles tapado por un papel blanco. Las miradas de los peatones se dirigían a las placas ocultas de los edificios, donde trataban de encontrarlas. Desorientación y desconcierto en los viandantes al ver que las calles «habían perdido» su nombre. Se trata de una medida impulsada por la Caixa y la Fundación Pasqual Maragall, en colaboración con el Ayuntamiento, con la que se pretende concenciar de los primeros síntomas del Alzheimer. ¿Qué se siente cuando uno no sabe dónde está y cuando olvida cómo llegar a casa? A esa pregunta trata de contestar la campaña.

La iniciativa «Calles en blanco» se puede ver en 100 vías del barrio de Ópera hasta el próximo 22 de septiembre, un día después del Día Mundial del Alzheimer. Ignasi López, director del Departamento de Ciencia de la Fundación Bancaria la Caixa, destacó ayer, durante la presentación del proyecto en la plaza de Ramales, que se trata de una medida de «sensibilización» sobre una enfermedad que destaca por «su dureza y su alcance» y que ya afecta a 800.000 personas en España. La campaña es un «homenaje» a sus familias y a los investigadores.

«El Alzheimer comienza décadas antes de manera silenciosa», dijo, por su parte, el director de la Fundación Paqual Maragall, Jordi Camí: «Aún no disponemos de ningún tratamiento efectivo que sea capaz de parar esta enfermedad o ralentizarla cuando los enfermos ya comienza a manifestar síntomas clínicos».

¿Sabes cómo se llama esta calle que tiene su placa en blanco? Muchas personas no pueden recordarlo, ni saber dónde están. #CallesEnBlanco #DiaMundialDelAlzeimer #21Septiembre pic.twitter.com/3ZKvqLMTQn

La dura campaña ha sido muy aplaudida en redes sociales, a pesar de la confusión que los transeúntes vivieron al ver cómo se colocaban los primeros carteles en blanco. «Vivan estos sustos», comentaron algunos en Twitter: «Una preciosa iniciativa que no debería pasar desapercibida».

What a wonderful way to create awareness #callesenblanco#alzheimersawarenessmonth@alzheimernl@SamenDVhttps://t.co/GAR2YWF2QO