Israel recrimina a Carmena y al Real Madrid que recibiesen a la activista palestina Ahed Tamimi

La visita de la activista palestina Ahed Tamimi a Madrid ha generado un gran malestar en Israel. Su embajador en España, Daniel Kutner, ha enviado una carta a Manuela Carmena para expresarle su desagrado por el acto celebrado con ella el pasado viernes en la Casa de la Villa, antigua sede del Ayuntamiento. «No es un símbolo de la resistencia no violenta, sino todo lo contrario», recrimina Kutner en la misiva. Su enfado, no obstante, se refiere igualmente al Real Madrid, que también recibió a Tamimi.

«Las instituciones que la recibieron alientan indirectamente la agresión y no el diálogo y el entendimiento que necesitamos», sostiene el embajador, que se negó a acudir el sábado al Santiago Bernabéu por la presencia de Tamimi. La activista, de 17 años, estuvo encarcelada ocho meses por dar una bofetada a un soldado israelí durante las protestas contra la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital Israel.

Ahed Tamimi no es una luchadora pacífica sino una defensora de la violencia y el terror. Las instituciones que la recibieron y festejaron alientan indirectamente la agresión y no el diálogo y el entendimiento que necesitamos.

Hoy no voy al Bernabéu.