Investidura Ayuso Gabilondo acusa a Ayuso de no «tener miedo a perder la libertad, sino el poder» El socialista advierte de que «peligra el estado del bienestar» al consolidarse 24 años de gobiernos conservadores en Madrid

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha apelado a la necesidad de regenerar la Comunidad de Madrid tras 24 años de gobiernos conservadores. El líder del PSOE-M en la Asamblea ha cuestionado el concepto de libertad del PP porque, considera, «no llega a todos los madrileños». «Su temor no es perder la libertad, sino el poder», ha censurado el portavoz socialista, que ha intervenido en el último turno al ser el partido más votado el 26-M.

Para Gabilondo el proyecto presentado ayer por la candidata popular Isabel Díaz Ayuso «no tiene horizonte». «Peligra la sociedad del bienestar de los ciudadanos cuando se unen liberales y conservadores para agradar a la derecha más extrema. Ese es el horizonte de este pacto», ha criticado el socialista que ha subrayado que durante estos 24 años no se han corregido las desigualdades. «El 19% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión, pese a ser la Comunidad más rica de España y aún no hay consensuadas políticas al respecto», ha lamentado Gabilondo, que exige que las decisiones del futuro gobierno de PP-Cs deben conducirse a reequilibrar esas desigualdades.

Respecto a la promesa estrella de la candidata, la histórica bajada de impuestos, Gabilondo cree «un error» hacerlo «a costa de incrementar la deuda» y «sin mejorar claramente los servicios públicos»: «Ha sido un error, es un error y seguirá siendo un error», ha recalcado arrancando el aplauso de su bancada.

Gabilondo también ha incidido en que en el acuerdo de gobierno no asume en ningún momento el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Y dirigiéndose a Vox le ha reprochado que «su grupo también defiende a las familias». «Parece que sólo ustedes defienden a las familias. Yo adoro a la mía, ¿Le sirve? ¿Así es cómo se avanza?», ha ironizado. Otra de las aristas del pacto de investidura entre PP-Cs y Vox es la inmigración ilegal. Por eso, el socialista ha mostrado preocupación si se aplican las exigencias de Vox: «Estas personas no acudirán a los servicios públicos si piensan que serán expulsadas del país», ha advertido.

El portavoz socialista también ha reprochado a Ciudadanos que no llegase ni tan siquiera a contestar a su propuesta de gobierno. «No se tomó en consideración mi candidatura. Se negaron a hablar con los representantes de más de la mitad de los votantes», ha lamentado.

Ayuso: «La inacción también es radical»

Ayuso, por su parte, ha agradecido el tono al candidato socialista, pero, al igual que la líder de Vox, le ha reprochado que está en el partido equivocado. «El socialismo es el periodo que pasa entre gobiernos del PP», ha ironizado la candidata a presidenta, que considera que aunque el socialista ha obtenido más votos, se han «estancado porque han logrado los mismos votos que en 2015».

La candidata popular ha recordado los casos de socialistas como Paco Vázquez, Joaquín Leguina o José Bono que se han quedado arrinconados por no apoyar los postulados de «unos cuantos». «Aunque tenga un tono moderado, la inacción es profundamente radical. No criticar cordones sanitarios hacia el PP, también es ser radical», ha argumentado Ayuso, que asegura que no combate «personas, sino ideas».

Entre las quejas de la bancada socialista, Ayuso ha acusado a los socialistas «de adueñarse de los sentimientos». La candidata ha cargado contra la «hipocresía» de los políticos de izquierda, que tratan de «dar lecciones», pero defienden la escuela pública y eligen colegios privados para sus hijos; o «se marchan de los barrios donde están sus votantes en cuanto pueden»; o hay miembros del gobierno que tienen «sociedades instrumentales para evadir impuestos». «El PSOE hace muchísimo tiempo que dejo de servir a España, que dejó de ser obrero y que, por supuesto, dejó de ser español», ha zanjado.

«Agradezco que me aprecie mucho, yo a usted también, pero no he venido a una terapia de grupo», ha iniciado su réplica Gabilondo, cargado de ironía. «Tenemos una forma de estancarnos rara, porque sacamos 80.000 votos más y quedamos los primeros, pese a que hay más grupos nuevos», ha lanzado arrancado aplausos en el ala izquierda de la cámara.