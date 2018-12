Guía práctica para los ganadores de la Lotería de Navidad Todas las dudas sobre el décimo: desde dónde cobrarlo, los plazos, hasta consejos para sabe dónde invertirlo

¿Dónde puedo cobrar el premio?

Como todo en la vida, depende. Según la cuantía del boleto lo podrá reclamar en lugares diferentes. Si el premio es inferior a 3.000 euros se podrá retirar el dinero en cualquier administración de loterías; si es superior, se deberá acudir a entidades financieras concertadas (BBVA, Santander, CaixaBank, y las entidades adheridas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) o las delegaciones comerciales de Loterías si así lo prefiere. En todo caso, sea pingüe o magra la ganancia, no olvide presentar su DNI y el décimo premiado en la ventanilla que desee.

¿Hay plazo para cobrar el premio?

Sí, tenga cuidado en postergar la alegría de cobrar el premio, porque se puede quedar sin él. El plazo máximo caduca a los tres meses. Si se le pasa, el dinero se lo acaba embolsando Hacienda en lo que supone un buen pellizco para el Fisco año a año.

¿Puedo cobrarlo ya?

Sí. Pudo hacerlo ayer mismo, entre las 17:30 y las 18:00 horas del mismo día de celebración del sorteo. Ya no hace falta aguardar hasta el día siguiente para poder recibir el montante, como ocurría hasta 2013.

¿Debo abrir una cuenta en el banco al que lo he llevado?

Cuando acuda a la ventanilla bancaria a cobrar el premio, no le faltarán ofertas para abrir una cuenta en la entidad. Ante la duda de aceptar para cobrar el premio a cambio, no lo haga. Los bancos están obligados a abonar el premio pero no pueden obligar a los premiados a abrir una cuenta. Tampoco pueden cobrar ninguna comisión, ni aunque no sea su entidad financiera habitual, por el trámite. En su lugar, deberán extender un cheque nominativo.

¿Cuánto me retiene Hacienda?

El presidente de Estados Unidos. Thomas Jefferson decía que la lotería es un impuesto voluntario pero esta cita tiene un recorrido limitado cuando la suerte llama a la puerta. Desde 2013 los premios que superan los 2.500 euros están gravados en el IRPF con un 20%, aunque los Presupuestos Generales del Estado de 2018 elevaron este umbral hasta los 10.000 euros, por lo que solo a partir de esta cantidad le afectará el gravamen . El premio ya viene con este porcentaje descontado, ya que es Loterías la que ingresa este pago para el Fisco. De esta forma, el ganador del Gordo no percibe los 400.000 euros prometidos, sino «solo» 322.000 euros. Hacienda se queda con el resto. Como suele ocurrir, los boletos pocas veces colman nuestras expectativas. Algo parecido ocurre con el Fisco. Si bien el Ministerio de Hacienda recaudó 465 millones de euros en el año 2017 –un 7% más que un año antes–, sus previsiones cuando creó el tributo era ingresar 835 millones de euros cada año, aproximadamente. La suerte tiene un límite.

¿En qué invierto el premio?

Liquidar las deudas con el Gordo permitiría que una familia ahorrara, de media, 32.802,6 euros en intereses: 30.630,48 euros de su deuda hipotecaria y 2.172,1 euros de préstamos al consumo pendientes, según Kelisto.es, que recomienda analizar su perfil de inversor, diversificar en sus opciones para minimizar riesgos y, sobre todo, infórmese antes de decidir nada, ni siquiera pagar deudas.

¿Se incluye en la declaración de la renta?

Sí. El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) recuerda que los agraciados solo tendrán que tributar a Hacienda por los rendimientos que les genere, como los intereses bancarios. La cuantía no se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta, por lo que no afecta a la progresividad ni se verán afectados los agraciados que después pidan becas, prestaciones de asistencia o cualquier otra ayuda pública que dependa de los ingresos y no del patrimonio. Hay que tener en cuenta que si queremos donar parte de nuestro premio a un familiar, en caso de que no podamos demostrar que el boleto es compartido, estará sujeto a tributación en la mayor parte de comunidades autónomas Otro tributo que podría pagar es el Impuesto sobre Patrimonio, aunque para ello debería sumar más de 700.000 euros en ganancias ya que si no, están exentos de pago, aunque depende de la región: en Aragón el umbral es de 400.000 euros mientras que en Cataluña y Extremadura son 500.000 euros y en la Comunidad Valenciana asciende a 600.000 euros. En Madrid, el tributo no se aplica.

Si el décimo es compartido, ¿cómo puedo certificarlo?

Cuando se adquiere un décimo compartido es importante dejar por escrito datos tanto del portador del boleto y organizador de las participaciones como de las personas que cobrarán el premio. Debe existir un documento físico que recoja información como nombres y apellidos, DNI, domicilio físico de los participantes, además de fecha, sorteo, y, el número del décimo para sortear posibles problemas legales.

¿Cuándo se considera que un décimo está deteriorado?

Si el décimo premiado se mete en la lavadora por accidente puede tener solución, incluso si no nos damos cuenta hasta que el programa de lavado ha terminado y termine saliendo como una pasta de papel. Hay que llevar el décimo a una administración, que lo remitirá a Loterías y Apuestas del Estado para que lo revise y determine si procede cobrar el premio. En caso de que el décimo esté muy estropeado, deberá ser la Fábrica de Moneda y Timbre la que se pronuncie sobre la validez del mismo y emita un veredicto. No intente manipular el décimo: es decir, no intente pegarlo con celo o pegamento. Solo espere a que se seque, reúna todas las piezas posibles, y llévelo tal como lo tenga en un sobre de plástico a una administración de Lotería. Como último consejo, tenga paciencia.