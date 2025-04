Las grandes reflexiones de la pandemia como telón de fondo del festival de novela policiaca Getafe Negro

Hay pocos ejemplos más claros de cómo hacer de la necesidad virtud que la programación que el festival Getafe Negro , una ya institución para los amantes de la novela policiaca, se ha visto obligado a plantear por culpa del Covid-19 . Enmarcado en pleno estado de alarma –Getafe, la ciudad madrileña que lo acoge, está confinada– este espacio de creadores, editores y lectores, ha tenido que adaptarse y readaptarse en las últimas semanas para poder salir adelante. Aunque la idea pasar página y dejar esta XIII edición en blanco siempre estuvo encima de la mesa, sus organizadores decidieron aprovechar esta triste coyuntura para celebrar la edición más abierta y accesible de su historia y será retransmitido online en directo o diferido desde las redes y la web del festival. «Me he negado siempre a ser supersticioso pero he de reconocer que, en algún momento, me he replanteado si el número 13 nos iba a dar mala suerte. Pero , poco a poco, a medida que íbamos organizando el festival he ido cambiando de opinión. Estas circunstancias son un impulso para esta empresa cultural en un momento tan adverso», ha explicado esta mañana su comisario, el escritor Lorenzo Silva .

Con el telón de fondo de la pandemia , el festival madrileño tendrá como ejes de debate la desigualdad, la brecha intergeneracional , el desasosiego de personas mayores y jóvenes o el golpe que nos ha devuelto la naturaleza que han aflorado desde que estalló la crisis sanitaria . Un contexto que no necesariamente ha sido adverso para la creación literaria y que, como ha avanzado Silva, ya ha dado algunos frutos ambientados en este complejo escenario que vivimos. No obstante, el festival aspira a que el Covid-19 no sea el protagonista de estas jornadas, que se celebrarán del 19 al 25 de octubre con algunas citas presenciales en Espacio Mercado (Plaza de la Constitución, 5 de Getafe) que, por las restricciones de movilidad, solo podrán disfrutar in situ un número reducido de getafenses. «La tentación de hacer un festival pandémico ha sido muy fuerte pero finalmente han puesto el foco sobre aquello que ya estaba ahí antes y que este virus solo ha hecho más visible», ha matizado durante la presentación, acompañado de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández y el concejal de Cultura Luis José Domínguez.

El festival ha logrado, en un tiempo récord, reunir a cuarenta autores nacionales e internacionales que protagonizarán charlas, encuentros y debates durante una semana. De forma paralela, y como en ediciones anteriores, el programa estará salpicado de otras actividades como una exposición de pintura, cuentacuentos para niños y un concurso de relatos. Silva ha destacado la presencia del escritor estadounidense Don Winslow y del suizo Joël Dicker , que participarán en sendos encuentros con él. También internacional será la visita del mexicano Guillermo Arriaga, que participará en una charla sobre novela policiaca latinoamericana junto a la chilena Alia Trabucco.

Getafe Negro también explorará el pasado más reciente con una vuelta de tuerca a la movida madrileña . El fenómeno nacido en los años ochenta del siglo pasado será analizado por Javier Menéndez y Enrique Llamas. Asímismo visitarán el festival los autores Javier Cercas y Manuel Vilas que abordarán, junto a Ana Merino, el tema de las «familias infelices». Roberto Sánchez, Pere Cervantes y Marta Sanz, por su parte, debatirán sobre la relación del fascismo con el género negro en la historia de la literatura.

De rabiosa actualidad, Sergio del Molino, junto a Gonzalo Giner y Daniel Gascón, analizarán la fuga de la ciudad al campo de una sociedad aterrorizada por el virus. Sobre esto, Lorenzo Silva ha explicado que Getafe Negro se conforma en esta edición tan especial con dejar planteadas «un puñado de preguntas pertinentes». Cuestiones que tendrán que ver con las reflexiones que toda la sociedad se ha planteado en el peor de los escenarios vividos de las últimas décadas. «Para ello contamos con la mirada de escritores y escritoras que intentan ver más allá y estimular nuestra reflexión, nuestra curiosidad y nuestra imaginación, sin olvidar de dónde venimos, como lo hace la ganadora del Premio Sampedro de este año, Adela Cortina (y como lo hizo el propio Sampedro). Honrar esa memoria y cultivar esa inquietud es, en esta como en toda hora crucial, la mejor manera de intuir hacia dónde vamos», ha asegurado.

Más información. Del 19 al 25 de octubre. Esta edición, el festival se puede seguir en la web www.getafenegro.com ; en Facebook, Twitter e Instagram en @getafenegro ; y en Youtube en www.youtube.com/user/festivalgetafenegro

Noticias relacionadas Las razones que han llevado a Lorenzo Silva a regalar una novela inédita durante el confinamiento