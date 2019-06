El Escorial: Podemos entra en el gobierno con PP y Cs para evitar a Vox La formación de Abascal denuncia el «cordón sanitario» impuesto por la formación de Rivera

El ejemplo de que todo puede pasar en política es el multipacto que se ha alcanzado en El Escorial cinco días después de investir al alcalde del Partido Popular, Antonio Vicente Rubio. Todo hacía indicar que PP, Ciudadanos y Vox formarían un tripartito para gestionar la ciudad porque les daba la suma, pero el pasado jueves, Unidas El Escorial anunció a través de un comunicado que entraba en el Ejecutivo de la localidad. Inédito.

La mayoría absoluta para formar gobierno en este municipio de 15.842 habitantes se logra con 9 concejales. El PP, la fuerza más votada, obtuvo 6 ediles en los comicios del 26 de mayo; el PSOE, 5; Unidas Podemos, 3; Vox, 2 y Cs sacó 1.

El miércoles, Vox Escorial publicó una nota de prensa donde reprochaba al partido de Pablo Casado y de Albert Rivera que no aceptaran a Vox en el gobierno y que ni siquiera los primeros se hubieran sentado a negociar con ellos. Se referían a que querían «silenciar» su voz. Entonces, se suponía que PP y Cs habían llegado a un pacto para que los primeros gobernaran en minoría. «Queremos hacer hincapié en que, también en El Escorial, se ha conformado el mismo ‘cordón sanitario’ que está aplicando en multitud de municipios de España», recriminaba Vox, quien advertía en su documento de que el PP no podría sacar adelante sus proyectos en el municipio si no era con el apoyo de la izquierda. Un día más tarde, el jueves, Unidas Podemos sorprendía al informar de que 2 de sus 3 concejales entrarían a formar parte de la Junta de Gobierno con un comunicado que titulaban «Encrucijada en El Escorial».

La imposición de Cs

Comenzaban explicando que los resultados electorales habían dejado «una situación inédita» en la localidad desde 1979 y que se habían comprometido «a trabajar por llegar a acuerdos y favorecer, mediante pactos, debates y conversaciones, que el mayor número de propuestas» de su programa salieran adelante. «Una vez acreditadas las graves dificultades afrontadas, hemos decidido en nuestra asamblea favorecer el entendimiento del grupo mayoritario [...] y aceptar la incorporación de dos de nuestros miembros a la Junta de Gobierno».

Tras conocerse el hecho, Vox Escorial publicaba en Twitter: «El PP prefiere a Podemos antes que a Vox. Quizá se lo impone Cs, que a su vez se lo impone Macron?? Qué vergüenza que los partidos españoles todavía no hayan protestado».