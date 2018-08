Errejón niega que negocie fichar a Sánchez Mato en sus listas de 2019

Tatiana G. Rivas

Las negociaciones entre Podemos e Izquierda Unida para preparar sus listas de cara a los comicios regionales de mayo aún no ha comenzado. Sin embargo, ayer una información de un diario digital apuntaba a que el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Podemos, Íñigo Errejón, quería fichar al controvertido ex delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Fuentes oficiales de Podemos negaron tal extremo: «Simple y llanamente no existe esa negociación». Desde Izquierda Unida Madrid ofrecieron la misma versión.

El concejal de Latina y Vicálvaro no repetiría en las listas del Ayuntamiento de Madrid si Manuela Carmena se presenta a la reelección como alcaldesa. Las diferencias entre ambos quedaron patentes cuando la regidora le quitó la cartera tras la tutela de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda.

Unidos Podemos todavía no ha hablado de perfiles electorales, aunque sí de cuestiones organizativas y logísticas. Ni siquiera en IU Madrid han arrancado su campaña de cabezas de listas a nivel regional y municipal; no será hasta el 28 de septiembre cuando dé el pistoletazo de salida.

Sánchez Mato es un referente en la federal de IU, como reconocieron en el partido. «Estaré donde mi organización me considere más útil para defender políticas de cambio. Puede ser como cargo electo o no», manifestó el edil aludido. En estos momentos está inmerso en las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para abordar temas relativos a la fiscalidad y otras políticas presupuestarias.