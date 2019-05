Elecciones 26-M Errejón arremete con insultos contra Cs, Vox y PP El aspirante regional de Más Madrid ha cargado contra las campañas de los tres partidos de la derecha

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha arremetido este domingo contra sus contrincantes políticos llamando «flipados y bufonetes» a los dirigentes de Vox, criticando la campaña madrileña de Ciudadanos (Cs) y asegurando que el PP colocó a Isabel Díaz Ayuso como candidata regional para «cerrar y apagar la luz» en la Comunidad.

En un mitin con candidatos de su partido a las Alcadías del sur de la región, Errejón ha dicho que Vox «no parar de pinchar y dejar sitios vacíos» en sus actos porque son «unos bufones» y porque a la gente «le importa más las residencias de mayores que las pistolas, las pensiones que los caballitos de los señoritos».

«España no es Milwaukee, flipados. En España y Madrid queremos cuidarnos, tener derechos, tiempo, que no se nos vayan las horas en la Renfe. A la gente le importa el derecho a vivir vidas dignas, seguras, tranquilas, a que pongamos orden y garantizar los derechos», ha añadido.

Respecto a Ciudadanos Madrid, el aspirante regional de Más Madrid ha cargado contra la lona que han colocado en la calle Alcalá contra él y la alcaldesa Manuela Carmena. «Cs se ha sumado a nuestra moda del »balconing». Deben tener un hacha de director de campaña, un verdadero crack, que dice que hay que votar para que nosotros no ganemos. Dijo el otro el candidato de Cs, que es posible de que no os acordéis del nombre de su candidato, es normal, le pasa a todos los madrileños; que hay que votar para que Errejón no sea consejero de Economía. Pero ojo, Aguado, acabarás votando que no y perdiendo una investidura en la que soy presidente del Gobierno de Madrid», ha apostillado.

A continuación, Íñigo Errejón ha señalado que del PP no iba a decir nada «porque tienen a Ayuso y ya». «En el Partido Popular dijeron que aquí tenemos que poner alguien que cierre y apague la luz; y mientras tanto nos entretiene», ha apuntado.

Ya más serio, el candidato regional de Más Madrid ha lanzado «un mensaje al PSOE». «Tenemos una oportunidad histórica de poner orden y limpiar las instituciones madrileños, de blindar la sanidad y la educación y a las citas históricas no se puede ir con las manos en los bolsillos, arrastrando los pies, como si no te apeteciera. El día después hay que poner orden, limpiar las instituciones, volver a ser una comunidad. Y eso no se hace arrastrando los pies. Hay que ponerle un poquito de ganas y pasión y las que no pongan ellos nos van a sobrar a nosotros. Esto es histórico. Ya ponemos nosotros la pasión y un poquito de reprís, que hay que creerse las cosas y ponerle ganas para lograrlas en la vida», ha apostillado.

Los «privilegiados», frente a los «trabajadores»

Errejón ha centrado su discurso en la diferencia entre los privilegiados y la gente humilde y trabajadora. «Los privilegiados tienen muchas cosas para que la vida vaya bien, les enchufan aunque sea unos zoquete, nacen con la vida regalada, y tienen el 'usted no sabe con quién está hablando'. Los trabajadores y autónomos tienen la unidad de la gente decente y trabajadora. Somos más, tenemos el voto pero se lo vamos a demostrar el domingo. En los pueblos privilegiados votan todos y no puede ser que en los barrios que saben lo que cuestan llegar a final de mes falten votos. Ellos van a votar todos al igual que van religiosamente a misa y todos los domingo. ¿Por qué si no vale de nada votar, en el barrio de Salamanca van toditos?», se ha preguntado.

En ese punto, el exdiputado nacional de Podemos ha señalado que Madrid «no tiene nada que ver con la banda de ladrones, especuladores y vagos que llevan viviendo 25 años del dinero ajeno».

«En Madrid somos mayoría en el trabajo, en los polígonos, en el Metro, en la Renfe, en el paro. Ya es hora de que seamos mayoría en las instituciones, sin preguntarle a nadie a quién ha votado antes. Preguntemos a la gente si quieren que estén o no la Gürtel, la Púnica y que lo repartan los Carromeros, Ayuso, Aguirre o toda la pandilla vagos que no han hecho otra cosas que vivir del dinero de todos», ha manifestado.

Errejón también ha denunciado la diferencia de la esperanza de vida, de la salud bucodental o de la tasa de paro entre el norte y el sur de Madrid. «El PP detesta el sur, no le tiene cariño a los trabajadores porque gobiernan solo para unos pocos, no llevan a sus hijos a los colegios públicos para que no se mezclen con los hijos de los trabajadores, no viajen en transporte público o utilizan la Sanidad pública porque no se mezclan con la gente normal. No puede gobernar la comunidad quien no tiene un profundo amor a todos sus pueblos y barrios. Ser madrileño no es insultar a los catalanes o andaluces, es amar a los madrileños y garantizar la igualdad de oportunidades», ha esgrimido.

«Quiero ser presidente de la Comunidad para que acabe eso de que haya madrileños de primera y de segunda, para garantizar que nadie es más que nadie. La desigualdad, la corrupción, los sobrecostes y el PP son un lastre que vamos a soltar en 14 días. Cuando decimos que el cambio viene del sur es que tenemos que estar a la altura de nuestras madres, que nos dejan una gran herencia e hicieron hincar la rodilla a la dictadura, en los barrios y los polígonos. Ahora nos toca a nosotros. Es una tarea generacional, somos los hijos de gigantes que ganaron la libertad, Pero nos toca ganarlo a nosotros ahora y darle la vuelta al despropósito del PP», ha proseguido.

A continuación, Errejón se ha jactado de haber «electrizado» la campaña madrileña y de aumentar el porcentaje de los votantes de izquierda, ya que ha indicado que han subido seis puntos en la encuesta del CIS respecto a los resultados de las elecciones generales.

«¿Sabéis quién ha marcado la diferencia, que salga el sol y haya más posibilidades? Hemos sido Más Madrid, los que vamos hacer que cambian del lado de la gente; una campaña que huele a 2015, la que posibilitó que cambiara todo», ha remarcado.

Por último, el candidato regional de Más Madrid ha pedido el voto a las personas que fueron a ver a sus ancianos a las residencias y pasaban frío, a las que fueron amenazadas con el despido por hacer huelga, a las que llegaron con miedo a su casa, a las que les pidieron el carné por la calle por ser de joven o de un barrio en concreto, a las que sufrieron los retrasos en Cercanías o fueron en latas de sardina en el Metro «mientras ellos iban en coche oficial».

«Vota por cada una de los sudores y lágrimas de nuestros padres, por cada vez que viste a tus abuelos luchando por la libertad. Porque somos orgullosos de serlo y vamos a volver a ser una comunidad y eso se hace votando con Más Madrid», ha finalizado.