ELECCIONES AUTONÓMICAS ¿Cuáles son los miedos de los candidatos de PP y Cs a la Comunidad? Responden en el cara a cara de ABC La candidata popular se ve y la ven exigente y peleona; al número uno de Cs le encanta debatirlo todo

Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 23/05/2019 02:18h

¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeño/a?

Isabel Díaz Ayuso: Veterinaria, aunque ya de pequeña me gustaba el periodismo.

Ignacio Aguado: Piloto.

¿En qué colegio estudió? ¿Público o privado? ¿Dónde cree que están los mejores docentes?

I. D. A. : Estudié en los tres tipos: primero, en el «Blanca de Castilla»; después, bachillerato en el «Éfeso», y por último en la universidad pública en la Complutense. En mi experiencia, he tenido muy buenos docentes en los tres.

I. A. : Estudié en el colegio Agustiniano. En todos los sitios hay buenos profesores

¿Cuál es el peor y el mejor recuerdo de su infancia?

I. D. A.. : Lo peor eran los incendios forestales en el valle del Tiétar, donde pasaba los veranos. También tenía pesadillas con ETA. El mejor recuerdo son los veranos con mis abuelos en Sotillo de la Adrada.

I. A. : El peor fue cuando tenía 4 años; empecé a esquiar y me dijeron que tenía que coger el telesilla, y me daba miedo. El mejor es cuando me convocaron para la selección española junior de waterpolo.

¿Cómo le gustaría envejecer?

I. D. A.. : Empezando proyectos cada día, hasta el final.

I. A. : Al lado de mi mujer y viendo feliz a mi hijo Guillermo.

¿Ha renunciado a algo desde que es una persona conocida?

I. D. A.. : Tiempo para mí: mi familia, mis aficiones...

I. A.: A ver a mis amigos, a mi anonimato, a estar con familia, a ver tanto a mi Atlético de Madrid como yo querría...

¿Qué es lo que más le echan en cara, y lo que más valoran de usted, sus familiares y amigos?

I. D. A.. : Lo exigente que soy conmigo misma. Y lo que más gusta es lo peleona y perseverante que me ven para conquistar metas..

I. A. : Me echan en cara que me encanta debatirlo todo. Y valoran que sé escuchar.

¿Qué le da más vergüenza? ¿Y más, miedo? ¿Y qué es lo que le hace más feliz?

I. D. A. : No acordarme del nombre de alguien que se acuerda del mío. Me da miedo tener miedo. Y soy feliz con mi familia y mis amigos.

I. A.: Vergüenza: Que me halagen. Me da miedo la enfermedad mía o de los míos. Y me hace feliz estar con mi familia.

¿Cuál es su icono sexual?

I. D. A.. : Tipo de actores como Russell Crowe, en películas como «De padres a hijas».

I. A. : No tengo.

¿En qué le gusta gastar dinero?

I. D. A. : En viajar.

I. A.. : En viajar.

¿Qué es lo primero que le gusta hacer cuando tiene tiempo libre?

I. D. A.. : Me gusta caminar por el monte.

I. A. : Estar con mi hijo Guillermo.

¿Dónde le gusta veranear? ¿Y cómo llega hasta allí?

I. D. A.. : Me encanta veranear en los lugares con contrastes: campo, playa, pueblo, vida... No tengo dos veranos iguales, así que llego como convenga.

I. A.: En Málaga. Llego en coche o en tren.

¿Tiene vicios poco saludables?

I. D. A. : Las patatas fritas de bolsa...

I. A. : Las chucherias y el chocolate.

¿Cuántos cubos de basura tiene en casa

I. D. A.. : Tengo dos: para orgánico y para plásticos. El cartón y el cristal lo llevo directamente al contenedor.

I. A. : Tres.

¿Le han multado alguna vez en Madrid?

I. D. A.. : Conduciendo mi coche por meterme en una calle de tráfico restringido.

I. A. : Pues sí, por aparcar mal.

¿Cómo y dónde hace habitualmente la compra?

I. D. A.. : Suelo irme al Mercado de Chamberí y en las tiendas de mi barrio.

I. A. : En Mercadona.

¿Quién se encarga de las tareas domésticas en su casa?

I. D. A.. : Mayoritariamente, mi pareja.

I. A.. : Los dos.

¿Cocina?¿Cuál diría que es su mejor receta?

I. D. A.. : Hago un pollo con pisto para chuparse los dedos.

I. A. : Si. Mi mejor receta son huevos fritos con patatas y chistorra.

¿Cuántos vehículos tiene en su unidad familiar? ¿Qué distintivo ambiental tienen?

I. D. A.. : Un vehículo de distintivo B.

I. A. : Dos, con distintivos B y C.

¿Cuál es la última obra de teatro que ha visto? ¿Su película favorita? ¿La música que prefiere escuchar?

I. D. A.. : La de Lorca que estrenaron en los Teatros del Canal, «El sueño de Federico». No tengo una película favorita, pero me gustan las basadas en hechos reales. Suelo escuchar música española y música de los 80’s.

I. A. : Obra teatral, «La familia Adams». Película, «La vida es bella», Y en música, prefiero a Dani Martín.