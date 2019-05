Elecciones 26-M El 30% de indecisos deciden hoy el futuro de Madrid La participación de la derecha podría atajar la ventaja mínima de la izquierda en Ayuntamiento y Comunidad

Casi uno de cada tres electores, más de 1,4 millones de votantes de la región, según indicaban las últimas encuestas, aún no tiene claro a quién votará hoy. Con los bloques de derechas e izquierdas muy empatados, tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Comunidad, cada papeleta depositada en las 28.000 urnas de los 1.065 locales electorales podrá inclinar la balanza hacia un lado u otro.

La mayoría absoluta en el consistorio se alcanza con 29 concejales y, según el sondeo de GAD3 para ABC, la alcaldesa y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, y el aspirante socialista, Pepu Hernández, estarían entre 28 y 32 concejales. Mientras que la suma de PP, Ciudadanos y Vox obtendría entre 25 y 29 concejales. Por su parte, en un parlamento autonómico que crece hasta los 132 diputados el objetivo es alcanzar la cifra de los 67 escaños que aseguran la mayoría absoluta. En estos momentos los dos bloques estarían en disposición de lograrlo, aunque la opción de un pacto a la andaluza parte con cierta ventaja. PP, Ciudadanos y Vox llegarían hasta el 48,5% de los votos y obtendrían entre 64 y 70 escaños.

Voto útil y masivo

Conscientes de ello, todos los partidos apelaron durante toda la campaña al voto útil masivo. Después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, prestase su apoyo al candidato de Izquierda Unida-Madrid en Pie, Carlos Sánchez Mato, Carmena volvió a erigirse como la única garantía para revalidar el Gobierno de Más Madrid. La exjuez remarcó en el cierre de campaña que los votos a la candidatura del que fuera su edil se perderán: «Es trascendental que no pierda las elecciones la izquierda, que no pongáis en peligro por subrayar un matiz u otro en la izquierda».

A su lado, el aspirante a la Comunidad, Íñigo Errejón, también buscó recoger votos de los descontentos con Ciudadanos: «Meter en la urna la papeleta de Ciudadanos es exactamente lo mismo lo mismo que meter la papeleta de Vox. Ese partido os ha abandonado para irse con quienes quieren meter a los LGTB en el armario, a las mujeres en la cocina y a nuestro país en el siglo XIX», afirmó.

No solo en la izquierda se mostraron preocupados por rebañar cada voto, sino que desde la derecha también apelaron a su electorado para que acudiesen «en masa» a las urnas y que no cayesen «en el desánimo». «Somos más y no podemos ser menos porque nos quedemos en la abstención, porque nos desmovilicemos frente a aquellos que celebraron los resultados del 28-A y dieron un cheque en blanco a Pedro Sánchez para estar cuatro años más», remarcó. En su memoria estaban los 9.000 votos a Vox que en 2015 se perdieron al no superar el 5% del censo y que de haber ido al PP habrían dado el edil que necesitaba Esperanza Aguirre para gobernar en la capital.