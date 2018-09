La Guardia Civil niega trato discriminatorio hacia una agente del Cuerpo La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que obligasen a una joven a trasladarse a Madrid en su día libre y sin facilitarle alojamiento

S. L.

La Guardia Civil ha celebrado hoy el trigésimo aniversario de la incorporación de la mujer al Cuerpo. Un acto que se ha visto ensombrecido por una denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Según critica el sindicato, a menos de 24 horas para que se celebrase el acto en la Dirección General, una de las agentes recibió una llamada ordenándole que debía desplazarse a Madrid en su día libre. Además de la falta de planificación, critican que el Cuerpo le informó «que no era posible facilitarle alojamiento en la capital».

La Guardia Civil, por su parte, niega tajantemente esta información. «Se llamó a 39 mujeres para que desfilasen. La solicitud se trataba de unas comisiones de servicio que incluían viaje, transporte y alojamiento. Dos de esas mujeres dijeron que no, y no se las obligó en ningún momento a trasladarse a Madrid. Se las descomisionó inmediatamente», indican fuentes de la Guardia Civil, que aseguran que si las agentes «no quieren ir, no van». Hay dos formas de hacer estos viajes cuando se crean las comisiones: o bien a través de la agencia y que lo pague directamente el Cuerpo, o bien más tarde y por propia cuenta y luego pasar la factura.

AUCG asegura que la joven agente tuvo que desplazarse más de 500 kilómetros desde la provincia en la que está destinada a la capital y buscarse por sí misma un hotel. «Hablamos de un acto previsto desde hace meses, no de un suceso inesperado al que hubiera que dar respuesta rápida. Pero ello no ha sido obstáculo para imponerle una comisión en medio de su día libre», opina la Asociación, en un incidente que denominan «autoritarismo por bandera» y que describe la «discriminación que la mujer sigue padeciendo en la institución», al evidenciarse prepotencia y falta de respeto.

AUGC asegura que este no ha sido el único caso, sino «uno más entre otros muchos que se han producido de la misma manera» y se pregunta si esta es la Guardia Civil «moderna, integradora y comprometida con la igualdad de género». La irregularidad del acto se sustenta en una resolución del 9 de febrero de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Según esto, «la Guardia Civil exige a los agentes comisionados que soliciten a la institución la reserva de sus viajes y alojamientos con al menos siete días de antelación, denegando la gestión si la solicitud se realiza fuera de plazo». Algo que no se ha cumplido en este caso.