Un cliente se queja de que un supermercado le negó la entrada un minuto antes del cierre

Un cliente de un supermercado de Madrid se ha quejado vía Twitter por no dejarle pasar un minuto antes de que cerrara el establecimiento. «Después de haber hecho mis compras aquí por más de un año, tengo que decir que no volveré jamás. Esta noche el cajero encargado me negó la entrada a las 9.59. Nunca imaginé que estuvieran tan poco motivados para vender», expuso en la red social.

El supermercado de la calle madrileña Marqués de Viana, no ha dudado en responder con otro tuit pidiendo disculpas: «Te pedimos disculpas por esta situación que nos comentas, se ha tratado de un error y sentimos mucho las molestias que se hayan podido causar. Hemos trasladado la queja a la tienda para evitar que vuelva a ocurrir. Gracias por escribirnos. Un saludo».

Las redes sociales no se han quedado indiferentes ante este suceso. Muchos usuarios han criticado el comportamiento del cliente, pues comprenden que los empleados del supermercado le negaran la entrada al estar a punto de echar el cierre. «La gente que trabaja también son personas, que estan cansados y quieren ir a su casa con su familia», escribía una usuaria de Twitter.

Otros coinciden, asegurando que «el cliente no siempre tiene la razón». Las críticas se han girado en torno a ambos. Se ha reprochado la actitud tanto al consumidor como al establecimiento, al que le reprochan que se prime más «más la queja de un cliente que pretende que varios trabajadores vuelvan más tarde a su casa, que el derecho de un trabajador a terminar puntual su jornada laboral».