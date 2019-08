La Casa Encendida y Cineteca despiden el verano con suspense y ciencia-ficción Los dos centros culturales proyectarán clásicos y obras de culto de estos géneros

La cuenta atrás para el regreso a la rutina sigue avanzando inexorable, pero aún hay planes para resistirse un poco más y exprimir el veranohasta el último momento. Uno de los mejores es disfrutar del cine y la música al aire libre, como el que propone La Terraza Magnética en su último fin de semana en lo alto de La Casa Encendida.

Allí podrá verse este sábado la película «Knife + Heart», de Yann Gonzalez, un filme en clave de «slasher metacinematográfico» con asesino enmascarado incluido, protagonizado por Vanessa Paradis y dirigido por Yann Gonzalez quien se caracteriza por un apabullante estilo visual entre lo kitsch y lo poético (22 horas, 3 euros).

Y como colofón final, el domingo, La Terraza Magnética se clausurará con uno de los conciertos más esperados del verano, el del dúo británico de música experimental O Yuki Conjugate, que propone una música «ambient» llena de capas de sonido, con la que exploran lo que ellos mismos llaman «ambient sucio». La programación de La Terraza Magnética ha girado en torno al lenguaje del cómic en relación directa con la exposición sobre la obra gráfica de Ceesepe, que se podrá ver seguir viendo en La Casa Encendida hasta el 22 de septiembre.

Cine alienígena

Los cinéfilos también tienen otra cita de fin de verano en La Cineteca, con el ciclo «Ya están aquí». Se trata de una serie de proyecciones de películas acerca de la vida extraterrestre, que contará con obras como «El extraordinario viaje de Celeste García» de Arturo Infante (7 y 25 de septiembre) o «UFO in Her Eyes» de Guo Xiaolu (19 y 24 de septiembre), que se alternarán con otras de culto como «Cielo Líquido» (20 y 24 de septiembre), una pieza de ciencia ficción que estuvo mucho tiempo circulando en copias piratas de calidad pésima, y que Cineteca re-estrena ahora en su versión restaurada, con la presencia de su director Slava Tsukerman y de la coguionista y actriz principal Anne Carlisle.

El ciclo incluye clásicos indiscutibles del género y brinda la oportunidad de ver en pantalla grande las tres versiones que se han hecho de los famosos «body snatchers», esas vainas extraterrestres ladronas de cuerpos: la de Donald Siegel en 1956 (5 y 17 de septiembre), la de Philip Kaufman en 1978 (3 y 24 de septiembre) y la de Abel Ferrara en 1987 (3 y 11 de septiembre). Además, se podrán ver trabajos documentales de George Kuchar («It Came From Inner Space», 7 y 21 de septiembre), o Joshua Oppenheimer («These Places We’ve Learned To Call Home», 7 y 21 de septiembre). Completan el ciclo «El recuperador» de Alex Cox (6 y 25 de septiembre), «Mal gusto» de Peter Jackson (5 y 10 de septiembre), «The Wild Blue Yonder» de Herzog (8 y 25 de septiembre), «Paul» de Greg Mottola (8 y 18 de septiembre), «La llegada» de Denis Villeneuve (6 y 24 de septiembre) y «Liquid Sky Revisited» de Slava Tsukerman (21 y 24 de septiembre).