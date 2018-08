Carmena aboca al cierre total al centro deportivo Fuente del Berro El Ayuntamiento de la capital ofrece a los 1.500 usuarios que vayan a otras instalaciones

Dos de los cuatro últimos trabajadores que aún permanecían en activo en el centro deportivo municipal Fuente del Berro se han dado de baja médica esta semana.Eran los únicos que mantenían abierta la sala de musculación ante la clausura progresiva de los servicios que ofrece este recinto (piscina y diferentes clases colectivas). El director de la instalación, Antonio Jesús Medina, ha echado el cierre a toda la instalación ante la falta del personal. La recepción será lo único que esté operativo hoy y mañana (hasta las 15 horas); otra empleada y él mismo atenderán a los usuarios para redirigir sus quejas y devolver los abonos.

El motivo que ha llevado a la clausura del polideportivo, de titularidad municipal, ha sido el impago de las nóminas de quince empleados desde mayo. Esta situación deriva del anuncio que llevó a cabo el equipo de Manuela Carmena en abril, acerca de que asumiría el control de todos los centros deportivos de la ciudad. Ante este futuro, la empresa Fuente del Berro, que gestionaba el espacio, dejó morir el servicio cobrándose a sus primeras víctimas: los trabajadores. Después cargó con el resto del mantenimiento: no hay aire acondicionado, la limpieza era nefasta, en ocasiones no funcionaba el agua de las duchas y, este mismo mes, el motor de la piscina para depurar el agua se estropeó.

El Ayuntamiento conoce los problemas de Fuente del Berro desde mayo. El director ha ido comunicando los hechos tanto a la dirección general de Deportes, que depende de la propia alcaldesa, como a la Junta del Distrito Salamanca, con Pablo Carmona al frente. Sin embargo, la Corporación se ha desentendido de los operarios y el recinto. Los empleados ya están siendo derivados a Fogasa para intentar cobrar sus salarios sin tener aún carta de despido. Los usuarios que abonaron sus pagos trimestrales, semestrales y anuales tampoco van a recuperar el dinero por el momento.

La única solución que ofrece el Consistorio es que acudan a otros centros deportivos municipales. «La Junta de Distrito sigue trabajando para asegurar el acceso a las actividades libres (piscina y sala de musculación) en otros centros municipales. El Ayuntamiento aplicará las sanciones previstas en el pliego de contratación si se produce el incumplimiento», informaron desde el Palacio de Cibeles. Además, insisten en que facilitarán la devolución de los abonos para quien lo pida.

«Los clientes están muy descontentos. Muchos han perdido su dinero y no saben si lo van a recuperar», transmite el responsable de Fuente del Berro. Medina, no obstante, señala que hay muy buena relación con los asistentes: «Esto es como una gran familia. La mayoría nos dice que cómo pueden ayudarnos y les pedimos que reclamen al Ayuntamiento».

Para Isabel Miranda, una de las usuarias habituales, no es solución que la Administración envíe a la gente a otras instalaciones. «A mí el que me viene bien es éste porque es el que me coge al lado del colegio de los niños», recrimina. Miranda perdió el abono de junio porque cerraron el centro durante veinte días: «Me dijeron que me darían la parte proporcional y no he visto nada».

La concesión con la empresa que gestiona este recinto termina el próximo 5 de octubre. A partir de ahí, tomará las riendas el Ayuntamiento. Los 30 trabajadores en total de Fuente del Berro esperan ser subrogados por la Administración y mantener su puestos. Los 1.500 usuarios quieren volver a tenerlo abierto.