El boxeo madrileño se pone la pajarita

Hace no tanto, en los alrededores del Palacio de los Deportes de Madrid se hablaba más de boxeo que de baloncesto. Y hace menos todavía, actores, actrices y ministros de Felipe González pedían a gritos una silla de ring para ver a Poli Díaz, atracción predilecta del famoseo capitalino entre 1989 y 1990. Hoy, una promotora joven se ha propuesto recuperar esos días de esplendor llevando al Nuevo Teatro Alcalá una velada de boxeo innovadora, en la que coincidirán dos campeonatos de España, un desfile de moda y monólogos inéditos de Joaquín Reyes.

«Queríamos darle otro aire al boxeo pero no sabíamos cómo hacerlo», explica José María Stampa, uno de los socios de OSB Promotions. «Teníamos claro que había que hacerlo en un teatro y fuimos a ver el Nuevo Alcalá. Nada más entrar nos encantó. Habíamos visto combates como el Nonito Donaire-Rigondeaux, que se hizo en un teatro, y nos inspiró esa idea».

La fecha elegida para esta velada es hoy, 1 de octubre, efemérides del «Thrilla in Manila», tercera y última pelea entre Muhammad Ali y Joe Frazier por el mundial de los pesos pesados. Ese combate cayó en miércoles y esta vez lo hará en lunes. «Elegimos este día primero porque el teatro no tiene otras fechas y porque vimos que no había competencia», resume Stampa. «Martes y miércoles está la Champions, los jueves está la Europa League y los fines de semana la Liga. Al final el boxeo no puede competir con ciertos deportes, y menos con el fútbol».

Jonathan «Maravilla» Alonso y Jennifer Miranda serán cabeza de cartel de un evento que promete repetir «próximamente». Alonso y Miranda pelearán en sus respectivos combates por el campeonato de España y lo harán en calidad de aspirantes. Él es uno de los púgiles españoles más vistosos y con mejor presente y ella lo ha ganado prácticamente todo en el campo amateur. Ahora, compagina su llegada a los combates de pago con su trabajo en el Comité Olímpico Español, donde coordina a los atletas que van a los colegios a impartir los valores del deporte.

«Queríamos dar otra imagen del boxeo», explica Miranda, que cuenta en su currículum con varias titulaciones universitarias. «Yo siempre he luchado por esa idea: no vengo de la calle y sin embargo soy boxeadora. Que ojo, que está muy bien, que el boxeo ayuda a mucha gente, pero también lo pueden practicar personas de otra posición y otras edades».

Por esa doble dedicación (boxeadora y empleada del COE), Miranda ha tenido que gastar un día de sus vacaciones para poder boxear hoy. Algo más fácil lo tendrá Jonathan «Maravilla» Alonso, al que su fama creciente como púgil (además de actor y modelo esporádico) le permite dedicarse plenamente a los guantes. Debutó como profesional en Estados Unidos y sabe lo que es boxear tanto en un teatro como en las tablas del Barclays Center.

«Me pareció buena idea este evento porque en España no se ha hecho nada similar; y sobre todo porque ya es hora de dar un reconocimiento al boxeo, de vestirlo de gala en un teatro como este», celebra Alonso. «Creo que va a ser curioso porque los teatros tienen muy buena acústica y los golpes se van a escuchar increíblemente bien. La gente lo va a sentir mucho más que en un pabellón y lo va a ver en sillas muy cómodas. Va a ser otro tipo de público».

Este evento, que recupera la esencia del pugilismo antiguo, tendrá entre sus invitados a muchas caras conocidas. Será la confirmación céntrica y entre semana de algo que ya se sabía: y es que el boxeo figura entre las aficiones favoritas de muchos famosos.