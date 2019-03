Ayuso reivindica el PP de Aznar: «Me siento heredera de esa política valiente» Para la candidata a la Asamblea, los comicios son «el momento de defender España»

S. L. MADRID Actualizado: 01/04/2019 00:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró ayer convencida de que su formación va a «sorprender» y de que el «partido» lo van a «ganar» porque son quienes «mejor» conocen la región. Durante el acto de presentación de los 22 candidatos del PPen los municipios de la zona noroeste de la región en Las Rozas, Ayuso reivindicó el PP del expresidente del Gobierno José María Aznar: «Me siento heredera de esa política valiente que ha caracterizado al Partido Popular, de esa persona que se llama José María Aznar que un día sufrió un brutal atentado de ETA que intentó matarle y salió y que lo primero que hizo fue preguntar qué tal están los míos», subrayó.

Acompañada del presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, confirmó a seis candidatos que son los actuales alcaldes de sus localidades, y el resto (el 46%) representarán por primera vez al partido en unas elecciones, para aspirar a gobernar a los 584.901 habitantes que viven en los municipios del noroeste de la región.

Ayuso, que confirmó que el precierre de su campaña lo celebrará en Galapagar, reconoció que las elecciones generales lo va a «marcar todo» puesto que la situación de Cataluña es «dramática». «Somos el principal partido de este país, con gente heterogénea. Pero no hemos dejado los principios de lado. Somos el partido del mundo rural, de los autónomos, de las mujeres. No se puede enseñar al PP ser el PP. El PP de Casado no es revolucionario sino reformista», reiteró.

Para la candidata los comiciones erán «el momento de defender las ideas y por encima de todo de defender nuestros símbolos y a España» frente a un socialismo que «quiere vender a plazos a España» y «se han puesto diez años de margen para darle la independencia a sus socios».