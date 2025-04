Ayuso presentará sus presupuestos para 2022 aunque Vox no los apoye La presidenta los llevará el miércoles al Consejo de Gobierno y afirma que la negociación «avanza»

Ayuso aprobará en el Consejo de Gobierno del próxi mo miércoles su anteproyecto de presupuesto para la Comunidad de Madrid en 2022, sí o sí. Para cumplir este objetivo, la presidenta madrileña espera poder cerrar un acuerdo con Vox antes de esta fecha pero, en el caso de que no lo consiga, el trámite parlamentario será la segunda oportunidad que tendrá la formación de Abascal para culminar la negociación .

El Gobierno popular tiene plazo hasta el 31 de octubre para remitir las cuentas a la Asamblea . En ese momento se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas, negociación con los grupos parlamentarios y aprobación definitiva antes del 31 de diciembre.

El tiempo apremia y la presidenta, que quiere empezar el año con sus primeros presupuestos propios – en 2019 heredó los de Ángel Garrido y en 2020 no llegó a un acuerdo y la moción de censura de Murcia le obligó a convocar elecciones–, realizó este anunció ayer en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. Ayuso aprovechó una respuesta en la sesión de control al Gobierno a una pregunta de la portavoz socialista Hana Jalloul , para aumentar la presión a Vox y que se avenga al acuerdo.

Mayor bajada de impuestos

«Quiero anunciarles que la próxima semana vamos a presentar el proyecto de presupuesto para 2022. Unos presupuestos con la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid, una mejora de la enseñanza con inversiones en nuevas infraestructuras y el desarrollo de Madrid en su oferta cultural, turística y tecnológica», subrayó Ayuso . La presidenta enfrentó su proyecto al del G obierno de Sánchez que contempla «subidas en las cuotas de autónomos, de gasto público, de sueldos y de asesores en Moncloa».

Tras este anuncio se esconde una negociación discreta con Vox que a esta formación política le costó ayer admitir y que las fuentes gubernamentales consultadas definen como "previsible". Los contactos existen, al menos desde el mes de septiembre , y dos son los consejeros que están asumiendo el peso de la negociación, el titular de Presidencia, Enrique López, y el de Economía, Javier Fernández-Lasquetty. Ayuso solo ha intervenido «al principio», y lo hará «al final», mientras, las reuniones corresponden a los segundos niveles del Ejecutivo regional.

Para llegar a un acuerdo ambas partes tendrán que ceder en sus posiciones, pero lo que sí tiene claro Ayuso es que no aceptará la propuesta de Vox de gratuidad para todos los niveles educativos. La presidenta asegura que es «inviable». Sin embargo, sí que se abre a modificar algunas «cuestiones» de las leyes de genero : Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y de la Ley de Protección Integral contra la LGTBI , aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes. Rocío Monasterio le ha pedido en reiteradas ocasiones que las derogue. Hasta ese punto no se va a llegar, pero sí a tocar aspectos como la remisión de la carga de la prueba.

Leyes de género

Habrá que ver si estas concesiones son suficientes para que Vox de su apoyo a los presupuestos de Ayuso. Desde el Gobierno madrileño sostienen que la formación de Abascal no tendrá más remedio que aprobarlos, ya que la otra opción es situarse junto con la izquierda. Las fuentes consultadas apuntan a que esta formación política intentará arrancar algún éxito desde el punto de vista ideológico para vender a su electorado, ya que subrayan que el 90% del presupuesto no les importa. La oferta de Ayuso sobre cambios en artículos de la ley puede abrir el camino. Los populares ya han hecho gestos como la reducción de un 10% del presupuesto de T elemadrid, como les pidió Vox, en su línea de reducir el «gasto político».

Vox jugó ayer con la ambigüedad a la hora de reconocer abiertamente que la negociación ha comenzado con el Partido Popular y que cuentan con el borrador del presupuesto. Tras el anuncio de Ayuso, la portavoz parlamentaria Rocío Monasterio aseguró a los medios de comunicación en una comparecencia que se había visto con Ayuso en septiembre, pero no para hablar de presupuestos, que no tenía borrador y que tampoco había acuerdo.

«Agradecemos que se nos considere socio preferente y somos capaces de trabajar muy rápido para el próximo miércoles. No hay acuerdo, no hay borrador, ni hay nada. Nos conocemos el presupuesto muy bien y es fácil negociar con nosotros, darnos algo de lo que queremos», afirmó Rocío Monasterio. Sí admitió que habían hablado «con gente de su gobierno. Sí, hemos hablado. Pero ahora, que aparece este nuevo hito, nos sentaremos de verdad a ver la realidad de los presupuestos». insistió.

Borrador enviado

Posteriormente, en una conversación informal con periodistas admitió que había recibido un borrador «hace dos semanas» y que desde hace tiempo están en conversaciones con el Gobierno de Ayuso.

Durante este f in de semana los contactos se podrían agilizar para llegar al miércoles con un acuerdo presupuestario cerrado.