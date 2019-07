Aguado dice que las negociaciones para la investidura llevan «10 días sin ningún tipo de avance» El líder de Cs en la región acusa a Vox «del bloqueo por el bloqueo»

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha asegurado que «lamentablemente» las negociaciones de cara a la gobernabilidad de la Comunidad llevan «10 días sin ningún tipo de avance» y ha acusado a Vox de seguir «en el bloqueo por el bloqueo».

El líder de Ciudadanos ha defendido que ellos han hecho «los deberes», lo que habían dicho en campaña, y han alcanzado un acuerdo con el PP pero ha puesto de manifiesto que a día de hoy nadie es capaz de decir «exactamente qué es lo que quiere Vox».

«Hace un mes decía que no quería entrar en gobiernos, a los sietes días que sí, luego ya no y empezó a pedir hablar de programa. Ahora hemos visto como en Murcia dicen que ya no quieren ni programa, ni más reuniones a tres», ha dicho en una entrevista en Telecinco. Según ha desvelado, desde hace siete días no sabe cuáles son las condiciones que ponen ahora en la región.

El portavoz de la formación naranja cree que están utilizando las comunidades autónomas «como táctica para algo», aunque no sabe muy bien para qué. Por ello, les ha pedido «un poco de respeto» y que se tomen «en serio el Gobierno».

Para Aguado, esta formación es «un chollo» para el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porque «cada día que siguen bloqueando las instituciones se siguen sin poner en marcha todas las políticas liberales que están firmadas en los acuerdos».

Lo único que le ha pedido al partido de Santiago Abascal es que les dejen «trabajar» tanto en Murcia como en la Madrid porque si no sale de «ese empecinamiento» es posible hasta que se lleguen a convocar nuevas elecciones.

En este punto, ha recordado que la fecha límite que estipula el Reglamento de la Cámara autonómica es el 10 de septiembre. Aguado espera que no se tenga que llegar a este extremo porque, a su parecer, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, y el de Más Madrid, Íñigo Errejón, se estarán «frotando las manos» porque nuevos comicios abren la posibilidad de que «la izquierda gobierne en la Comunidad».