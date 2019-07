Aglomeraciones en Atocha y Chamartín en hora punta por la huelga de Renfe Fomento ha establecido unos servicios mínimos en Cercanías del 75% en hora punta y del 50% durante el resto de la jornada

MADRID Actualizado: 15/07/2019 11:37h

La huelga de Renfe está provocando aglomeraciones y caos desde primera hora de la mañana en Cercanías. La reducción de los servicios ha afectado, sobre todo, a los usuarios que tienen que hacer parada o coger los trenes en las estaciones de Atocha y Chamartín, con retrasos pronunciados, largas colas en los andenes y trenes atestados de gente.

Para combatir los paros, Fomento ha establecido una circulación del 75% de los trenes habituales en las horas punta y el 50% en el resto de la jornada. Estos porcentajes no han sido suficientes para hacer frente a la demanda.

Las quejas de los usuarios contra los trabajadores y la falta de planificación por la huelga no se han hecho esperar. «¿No era suficiente con dejarnos sin trenes por las obras de Recoletos, que también había que convocar huelga dejándonos aún con menos trenes, no? Andenes de Atocha donde no entra ni un alfiler», comenta una pasajera en redes sociales.

«Línea 4. Avenida de América en dirección Pinar de Chamartin. Segundo tren que tengo que dejar pasar de las aglomeraciones de gente que se forman. Por cierto, voy a trabajar, entro a las 8 y son las 7.58, yo para esto no pago», dice otra.

¿No era suficiente con dejarnos sin trenes por las obras de Recoletos, que también había que convocar huelga dejándonos aún con menos trenes, no? Andenes de Atocha donde no entra ni un alfiler @CercaniasMadridpic.twitter.com/G8YXRFbShS — Laura Sánchez (@LauraSRuano) 15 de julio de 2019

Yo no emigré para esto :/ que lol que Atocha sea trending porque as usual, el servicio de @CercaniasMadrid esté siendo terrible. pic.twitter.com/6P1mTHHhe5 — Ricardo (@Senortruco) 15 de julio de 2019

Renfe ha cancelado 320 trenes de los programados para este lunes, 107 de ellos de AVE y Larga Distancia, ante la huelga convocada por Comisiones Obreras (CC.OO) para esta jornada, que coincide con la segunda fase de la operación salida de las vacaciones de verano. La huelga, según CC.OO está teniendo un seguimiendo del 70% a nivelestatal.

En su resolución, Fomento atribuye estos porcentajes de servicios mínimos a que la huelga coincide en «una jornada de excepcional movimiento de viajeros».

@Renfe ¿La huelga de Cercanías tiene algo que ver con el caos en los carteles? Los andenes y destinos no se corresponden, se da aviso de que un tren no realiza parada y sí la hace, el de Chamartín va a Las Rozas... MENOS MAL QUE NO ME HE PERDIDO. — Felix Levi's (@carbittex) 15 de julio de 2019

«Coincide la movilidad propia de un lunes laborable con el final e inicio de quincena vacacional, afectando tanto a los servicios de cercanías, como a los de Media Distancia y Largo Recorrido», argumenta el Ministerio.

Renfe ofrece a los viajeros de los trenes que no estén garantizados por los servicios mínimos cambiar el billete para otro tren del mismo lunes, siempre que sea posible, o bien anularlo o cambiarlo de fecha.