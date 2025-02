La Xunta ve estéril la conferencia de presidentes si no se abre a las demandas autonómicas

La Xunta tiene claro que « de poco servirá» la conferencia de presidentes de enero «si no se tratan los temas que nos interesan a las comunidades autónomas ». Lo expresó este viernes desde Madrid el vicepresidente segundo, Alfonso Rueda, tras participar en la primera reunión preparatoria del foro que tendrá lugar en la isla canaria de La Palma. Galicia espera contar con voz en la configuración del orden del día, y así lo enfatizó Rueda. «Esperemos que el Gobierno tenga la sensibilidad de entender que son temas fundamentales» los planteados por Galicia, con varios «prioritarios»: el reto demográfico, los fondos Covid, la financiación y la falta de profesionales de Pediatría y Atención Primaria.

« Esperemos que haya esa voluntad de consenso expresada por el Gobierno », apuntó el número dos de la Xunta. «Veremos si se recoge» lo planteado por las comunidades. «Nuestra función es venir aquí y decir que deben tratar sí o sí. Esperemos que entiendan que esos temas deben ser tratados», insistió, si bien recordó que la última palabra la tiene el Gobierno. Rueda reveló que se había hablado de los fondos Next Generation, y que «casi todas» las regiones trasladaron que se están encontrando «problemas» para poder ejecutarlos, por «falta de información», «poca flexibilidad» y «premura de plazos». En este punto, amonestó, hay «muchas cosas que hay que mejorar».

Además, la Xunta quiere que la conferencia aborde en su orden del día , aún por cerrar, asuntos pactados en la cumbre de Santiago del pasado martes, como la necesidad de aumentar plazas en Pediatría y Primaria. Rueda añadió que «muchas» autonomías pidieron que se mantengan en 2022 los fondos Covid extraordinarios. Y desde Galicia se ve «necesario abordar en serio ya, de una vez y de forma global (...), fuera de proclamas y documentos que se puedan hacer, pero que no tienen después ningún respaldo presupuestario o de gestión, el reto demográfico». La financiación, según el Ejecutivo central, se abordará específicamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «A ver si es verdad», apostilló Rueda.

Vacuna Next Generation

Desde Vigo, el presidente Alberto Núñez Feijóo alertó de que hay que «conseguir que los fondos europeos calen en la economía, bajando a las pequeñas y medianas empresas». « Esto no se lo pueden quedar las multinacionales », subrayó desde el Círculo de Empresarios. « Cometeríamos un grave error al pensar que los fondos europeos son para 20 o 30 multinacionales. Así no mejoraríamos y no haríamos la competitividad que la economía requiere», profundizó. Feijóo volvió a demandar «conocer los calendarios, concurrencias y contenidos», para, «en buena lid, competir» con los proyectos del resto de comunidades para optar a la «vacuna de los Next Generation».