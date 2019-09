TRANSICIÓN ENERGÉTICA La Xunta endurece sus críticas al Gobierno por el parón de As Pontes Francisco Conde acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de aplicar un «Brexit industrial y energético a Galicia»

La Xunta eleva el tono contra el Gobierno central. Con unas nuevas elecciones generales en el calendario, el Ejecutivo gallego intensifica sus críticas contra el de Pedro Sánchez en materia industrial. Tras la crisis de Alcoa — cerrada sólo a medias, dado que el elevado coste de la electricidad sigue comprometiendo su futuro— se ha abierto un nuevo frente, el parón de la central térmica más potente del Estado, situada en el municipio coruñés de As Pontes. A su situación se refería esta mañana en La Coruña el conselleiro de Economía, Francisco Conde, para recriminar que desde la Xunta no entienden «por qué el Gobierno le está aplicando un Brexit industrial y energético a Galicia».

En declaraciones a los medios, el responsable de Industria del Gobierno gallego aseguró que la situación de la central de Endesa tiene que ver con «un Gobierno ausente que está desconectando la industria y la energía en Galicia», informa Efe. El pasado mes de abril, la compañía eléctrica decidió parar la quema de carbón al no ser capaz de vender su producción en el pool eléctrico. La térmica tiene que pagar por lanzar a la atmósfera CO2, el principal gas causante del cambio climático, y su precio en los mercados se ha disparado en el último año. Pese a que la compraventa de dióxido de carbono se realiza en un sistema creado desde Europa, para la Xunta el papel del Gobierno central también ha sido clave para dejar en el limbo la planta. «España está tomando decisiones respecto a las centrales térmicas contrarias a lo que se está haciendo en otros países a nivel europeo», aseveró Conde, quien recordó que en otros Estados se mantiene la producción de las centrales térmicas. La situación «preocupante» de As Pontes se debe a una «decisión premeditada al margen de las políticas europeas y al margen de una transición energética ordenada y progresiva», incidió.

El titular de Economía ofreció, además, algunas pistas sobre qué podría hacer el Gobierno de Sánchez para que la central en la que trabajan de forma directa e indirecta unas 750 personas pudiese retomar la actividad. Además de la carestía del CO2, los costes de As Pontes se han incrementado por la imposición de un nuevo impuesto este año, el céntimo verde, por el que la central debe abonar un 7% de toda su producción. Conde reclamó al Gobierno central que aplique «las mismas medidas que se aplican en otros países europeos» que «no tienen la misma fiscalidad en la producción térmica que tiene España».

«El Gobierno está actuando de forma premeditada para cerrar las centrales térmicas y para poner en una situación de inviabilidad la central térmica de As Pontes», censuró el conselleiro. Conde explicó que ha solicitado un encuentro con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar el futuro de la planta pero no hay todavía fecha para la reunión. El parón de As Pontes se produce después de que Endesa decidiese invertir casi 220 millones de euros en la adaptación de la central a las nuevas exigencias de la UE en materia de contaminación atmosférica. Pero la renovación de la central —ejecutada en torno al 60% y ahora paralizada también— no servirá para que emita menos CO2 y así ahorrar costes, sino para limitar la contaminación por otros gases también nocivos para el medioambiente.

Desaceleración

Durante su intervención en el primer encuentro de los Viernes Autónomos, una iniciativa organizada por la Xunta para escuchar a los trabajadores por cuenta propia, el responsable de las políticas económicas de la Xunta también se refirió al inestable escenario político en España, que se enfrenta a sus cuartas elecciones generales en cuatro años. Conde consideró que la incertidumbre del último año llega ya a la economía. «Está empezando a tener elementos claros de incidencia en la desaceleración que se está produciendo».

El conselleiro apuntó que en Galicia la Xunta trabaja desde «la estabilidad», fomentando medidas de política industrial, y abogó por una acompañamiento con estabilidad a nivel estatal. «En Galicia tenemos un ecosistema de apoyo al emprendimiento muy importante donde estamos trabajando todas las administraciones», subrayó.