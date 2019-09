GALICIA Vigo, ciudad libre de multas La Policía Local lleva semanas haciendo la vista gorda como medida de presión para que les aumenten el sueldo

Hay huelgas a la japonesa, en las que los empleados trabajan más de lo necesario, y otras de bolis caídos, como la que estos días impera en Vigo. Los protagonistas de esta historia son los agentes de la Policía Local de la ciudad olívica que, cansados de que el ayuntamiento no cumpla con su compromiso de subirles el sueldo, han decidido hacer la vista gorda para dejar pasar las infracciones más habituales, y con las que más se recauda. Coches en doble filas o encima de las aceras parecen no llamar la atención de unos agentes a los que ya en 2018 se les prometió que su salario se igualaría con el de los bomberos de la ciudad. Pero el tiempo ha ido pasando y el consistorio liderado por el socialista Abel Caballero sigue sin dar el paso, así que los policías han tomado una determinación que, según apunta Faro de Vigo, ya está pasando factura a las arcas municipales, con un 60 por ciento menos de recaudación que a la misma altura del pasado año.

Entre las quejas de los agentes, que no han manifestado públicamente esta postura, están los 250 euros de subida mensual comprometidos antes de las elecciones municipales y que por el momento siguen en el aire. Fueron los sindicatos los que denunciaron que esta remesa para los agentes locales no figuraba en los presupuestos, sin respuesta por parte del consistorio. Así que por el momento la relajación en cuanto a la normativa en Vigo marca el paso de unos vecinos que ya no temen tanto las multas. Eso sí, en los casos de infracciones graves las sanciones siguen interponiéndose con total normalidad. La situación está pendiente de la reunión que los representantes de los agentes celebrarán esta semana con el ayuntamiento para desatascar las quejas.