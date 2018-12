GALICIA El vídeo de unos jóvenes incitando a un anciano a esnifar una sustancia causa estupor en Lugo «Si padece un poco del corazón tampoco pasa nada si le da una acelerada» se le escucha decir a un miembro del grupo Dos jóvenes han prestado declaración en comisaría y otro está a la espera de pasar a disposición judicial

El vídeo ha circulado como la pólvora en las redes sociales. En él se muestra cómo un grupo de cuatro jóvenes incita a un anciano -de 72 años- a esnifar una sustancia de aspecto similar a la cocaína. Sucedió en un parque de Lugo, a plena luz del día. Las imágenes ya han motivado la declaración en comisaría de algunos de los promotores del vídeo, que han quedado posteriormente en libertad, y de un tercero que se encuentra en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial.

Las mofas de los jóvenes han causado estupor en las redes sociales. «Si padece un poco del corazón tampoco pasa nada si le da una acelerada, es para quitarle un poco de carbonilla como en los coches», llegan a decirle al anciano, mientras le explicaban que aspirase fuerte para «tirar para arriba» la sustancia. Uno de ellos, además, comenta que gracias a su consumo el anciano va a celebrar «la blanca Navidad, que la Navidad si no es blanca no es nada». Este es un fragmento del vídeo publicado por el grupo Galiciaé:

La víctima, sin embargo, ya ha salido a la palestra pública para denunciar la situación. «Me engañaron como un bobo», ha declarado a La Voz de Galicia. «Iba caminando por la calle y llegaron varios chavales. Me invitaron a fumar y les dije que no quería. Me insistieron pero yo les dije que no fumaba porque estaba trasplantado. Entonces fue cuando me dijeron: "Ya que no fuma, le vamos a dar algo para se meta por la narriz arriba". Y me dieron un tubito de papel o de plástico».

El hombre, residente en la Avenida de las Américas de la ciudad, fue trasladado al Hospital Lucus Augusti de la ciudad para ser sometido a pruebas toxicológicas, que determinarán el tipo de sustancia consumida. De los resultados que arrojen los análisis dependerá el delito al que se enfrenten los jóvenes.

Uno de ellos ha publicado un vídeo en Facebook negándose a disculparse por la situación. «Yo estaba en el momento equivocado, en el sitio equivocado y no me quiero disculpar porque en el momento me reí porque venía de fiesta», ha afirmado, al tiempo que ha aclarado que una vez empezó a circular el polémico vídeo acudió a la comisaría para prestar declaración de forma voluntaria.